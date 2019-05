शबाना आजमी ने देश छोड़ने की बात को नकारा, कहा- खबर फर्जी

मुम्बई: अदाकारा शबाना आजमी ने अपने बारे में झूठी खबर फैलाए जाने को लेकर ‘फेक न्यूज ब्रिगेड’ की आलोचना करते हुए शनिवार को कहा कि नरेन्द्र मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने पर उनके देश छोड़ने की खबरें फर्जी हैं.

अदाकारा ने ट्विटर पर कहा कि यह ‘‘पूरी तरह से मनगढ़ंत’’ खबर है. आजमी ने कहा, ‘‘मैंने ऐसा कभी नहीं कहा और देश छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है. इसी जगह मेरा जन्म हुआ और यहीं पर मेरी मृत्यु होगी....’’

. "मोदी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो देश छोड़ दूँगी"शबाना आज़मी

This is PURE FABRICATION. Ive never said this and i have no intentions of leaving the country. This is where I was born and this is where Ill die.I hve nothing but contempt for The Fake News Brigade.

