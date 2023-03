नीता अंबानी ने लॉन्च किया 'Her Circle EveryBODY' प्रोजेक्ट, जानें क्या है इसकी खासियत

बता दें कि महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, समावेशी, विकासोन्मुखी डिजिटल वातावरण बनाने के उद्देश्‍य से नीता एम अंबानी ने 2021 में ‘हर सर्किल’ लॉन्‍च किया था. प्लेटफॉर्म की दूसरी सालगिरह पर हर सर्किल भारत का महिलाओं के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसकी पहुंच फिलहाल 31 करोड़ लोगों तक है. सभी को सम्मिलित करने के इस प्रोजेक्ट के उद्देश्य के तहत मिसेज अंबानी ने प्रत्येक व्यक्ति को आगे आने और इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनने को आमंत्रित किया है, ताकि समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए.

हर सर्किल एवरीबॉडी प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के अवसर पर नीता अंबानी ने कहा, हर सर्किल सिस्‍टरहुड (महिलाओं के बीच भाईचारे) और समन्वयता अथवा एकजुटता के लिए है. ऐसी एकजुटता जो समानता, समावेश और सभी के आदर की भावना पर आधारित है. यही हमारे नए प्रोजेक्‍ट- द हर सर्किल एवरीबॉडी प्रोजेक्‍ट का सार है. हम सबने देखा है कि सोशल मीडिया पर किस तरह की ट्रोलिंग होती है. यह जाने बिना लोग अपनी राय दे देते हैं कि सामने वाले किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं. लोगों के साथ कई तरह के मेडिकल इश्यू और जेनेटिक फेक्टर हो सकते हैं. फिर भी उन्हें लोगों द्वारा ट्रोल और प्रताड़ित किया जाता है. यह बहुत पीड़ादायी और नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है, खासकर युवाओं के लिए. मुझे उम्मीद है कि हमारा प्रयास इन मुद्दों को किसी न किसी तरह से हल करने में सहायक होगा और लोगों को अपने आप को जानने का आत्‍मविश्‍वास और आजादी देगा.

"We must have, and we must instil empathy, compassion, equality & kindness as our core values," says Mrs. Nita Ambani launching the Her Circle EveryBody Project.

Celebrating body positivity and @Hercircle_Off's 2nd anniversary! @flameoftruth #CircleOfKindness pic.twitter.com/dXmpovxEvW

