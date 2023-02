Teddy Day 2023 के मौके पर अपने चाहने वालों को जरूर भेजे ये मैसेज, झट से कह दें दिल की बात

Teddy Day Whatsapp Message: वेलेंटाइन वीक का चौथा दिन यानी 10 फरवरी, 'टेडी डे' के तौर पर मनाया जाता है. इस दिन हम दोस्तों और चाहने वालों को टेडी बेयर गिफ्ट करते हैं. हम अपने करीबियों को ये अहसास दिलाते हैं कि वो हमारी जिंदगी के असली टेडी हैं, जिनकी मौजदगी हमें खुशियों से भर देती है. हो सकता है कि जो लव्ड वन्स आप से दूर हैं उन्हें आप तोहफे में टेडी गिफ्ट न कर पा रहे हों, ऐसे में उन्हें एसएमस या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए 'हैप्पी टेडी डे' विश करना न भूलें.

'टेडी डे' पर हिंदी और अंग्रेजी में भेजें संदेश

1. आजकल हम हर एक Teddy को देखकर मुस्कुराते हैं,

कैसे बताएं उन्हें कि हमें तो हर एक Teddy में वो ही नज़र आते हैं।

2. जब भी तुम्हारी याद आती है,

तुम्हारे दिए टेडी को गले लगा लेती हूं।

Happy Teddy Day 2023

3. काश मेरी जिंदगी में भी, वो खूबसुरत पल आए।

मेरा टेडी मिलते ही जानम आपको मुझसे प्यार हो जाए।

हैप्पी टेडी डे 2023

4. बेजान गुलशन में भी फूल खिल जाते हैं

जब जिंदगी में teddy जैसे दोस्त मिल जाते हैं!

5. तेरी मेरी दोस्ती का अफसाना भी है,

इसमें प्यार का खजाना भी है इसलिए चाहता हूं आपसे टेडी बियर मांगना,

और आज तो मांगने का बहाना भी है।

Happy Teddy Day 2023

6. On Teddy Bear Day, accept this message as my promise

to be your cuddly bear for life with an unlimited supply of hugs

7. By gifting you this teddy I want to show I am ready

to make you mine and fill my life with sunshine.

8. You are the twinkle of my eyes; the smile on my lips;

the joy of my face; Without you I am incomplete.

Happy Teddy Bear Day

9. Teddy bears don’t need hearts as they are stuffed with love.

I m your Teddy with a big heart. Happy Teddy Day

10. Who said teddies aren’t real… just look at you

You are the most lovable teddy! Happy Teddy Day

