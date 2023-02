Relationship Advice: रिलेशनशिप में लवर से बिल्कुल न पूछें ये सवाल, रिश्ता बना रहेगा स्ट्रॉंग और लॉन्ग लास्टिंग

What questions should never be asked to a partner: हर कोई एक लॉन्ग लास्टिंग और स्ट्रॉंग रिलेशनशिप की चाह रखता है. इसलिए वो रिश्ते को मजबूत बनाने के हर संभव प्रयास भी करते हैं. लेकिन कई बार अंजाने में आप ऐसी गलतियां करके बैठ जाते हैं जोकि आपके रिश्ते पर भारी पड़ जाता है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे सवाल बताने जा रहे हैं जोकि आपको अपने लवर से भूलकर भी नहीं पूछने चाहिए. हालांकि रिश्ते में पारदर्शिता और एक दूसरे के साथ फ्रैंक होना एक अच्छे रिश्ते की निशानी है. लेकिन कई सवाल ऐसे होते हैं जोकि आपके रिश्ते को मजबूत बनाने की बजाय कमजोर कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (What questions should never be asked to a partner) रिलेशनशिप में पार्टनर से कौन से सवाल कभी नहीं पूछने चाहिए...

दोस्तों की डिटेल्स

माना कि रिलेशनशिप में आपको अपने लवर के दोस्तों के बारे में मालूम होना चाहिए. लेकिन अपने लवर के दोस्तों को लेकर कभी भी आपत्ति न जताएं. फ्रेंड्स के मामले में कोशिश करें कि अपने लवर को स्पेस दें. ऐसे में आप उनके फ्रेंड्स से जुड़े ज्यादा सवाल बिल्कुल न पूछें.

न पूछें एक्स से जुड़े सवाल

अगर आप अपने रिश्ते को लंबा बनाएं रखना चाहते हैं तो हमेशा अपने लवर से उसके एक्स से जुड़े सवाल पूछने से बचें. विशेषकर लड़कियां अपने एक्स को लेकर बहुत भावुक होती हैं. ऐसे में अगर आप जानबूझ कर अपने लवर से एक्स से जुड़ी सवाल करते हैं तो इससे उनको हर्ट हो सकता है. जिससे आपका रिश्ता वीक हो सकता है.

तनख्वाह से जुड़े सवाल

अगर आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको हमेशा अपने लवर से पॉकेट मनी और सैलरी से जुड़े सवाल पूछने से बचना चाहिए. इससे आपके पार्टनर को लगेगा कि आपका ध्यान उनके पैसों पर ही है. ऐसे में लवर की जांच-पड़ताल गलती से भी न करें.

