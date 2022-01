वॉशिंगटन: अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने मिलकर अंतरराष्‍ट्रीय स्‍पेस स्‍टेशन का निर्माण किया है. साल 2016 में स्‍पेस स्‍टेशन के अंदर ऐसा कुछ हुआ जिसे देखकर अंतरिक्ष यात्री दहशत में आ गए थे. ये सब स्‍पेस स्‍टेशन के अंदर एक 'गुरिल्‍ला' के आने से हुआ जो असल में गुरिल्ला नहीं, बल्कि एक मजाक था.

अं​तरिक्ष यात्री टिम पेक के साथी मार्क केली ने गुरिल्‍ला के कॉस्ट्यूम से ऐसा कुछ किया जिसे देख टिम पेक डर गए. इस घटना का एक मजेदार वीडियो सामने आया है, जिसमें एक 'गुरिल्‍ला' स्पेस स्टेशन के भीतर एक अंतरिक्ष यात्री का पीछा करता नजर आ रहा है.

ऐसा माना जा रहा है कि ये मार्क केली थे जो गुरिल्‍ला की ड्रेस पहने हुए थे. कहा जा रहा है कि इस गुरिल्‍ला सूट को बिना किसी को बताए ही स्‍पेस स्‍टेशन भेजा गया था ताकि मजाक किया जा सके.

ट्विटर यूजर टोड स्‍पेंस ने लिखा, 'अंतरिक्षयात्री मार्क केली एक बार पूरा गुरिल्‍ला सूट लेकर चुपके से अंतरराष्‍ट्रीय अंतरिक्ष स्‍टेशन लेकर चले गए थे. उन्‍होंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया था. एक दिन उन्‍होंने बिना किसी को बताए ही इसे पहन लिया.'

Needed a little humor to lighten up a #YearInSpace. Go big, or go home. I think I'll do both. #SpaceApehttps://t.co/Ift8VdDR4C

— Scott Kelly (@StationCDRKelly) February 23, 2016