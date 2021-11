Breathing Fabric: वैज्ञानिकों ने तैयार किया 'ब्रीदिंग फैब्रिक', शरीर के हिसाब से ऑक्सीजन सप्लाई करेगा कपड़ा

नई दिल्ली: वैज्ञानिकों ने खास फैब्रिक (Breathing Fabric) तैयार किया है, जो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा. ये फैब्रिक (Breathing Fabric) आपके शरीर के हिसाब से ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकता है. इससे सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा, जो शारीरिक मेहनत करते हैं. वैज्ञानिकों ने इस फैब्रिक को खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए तैयार किया है, जिनकी सांस शारीरिक श्रम के बाद फूलने लगती है. ये फैब्रिक उनके शरीर की जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन की सप्लाई करता रहेगा.

ऑक्सीजन सप्लाई करेगा कपड़ा

फैब्रिक को मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Massachusetts Institute of Technology- MIT) में तैयार किया गया है. यहां रिसर्चर्स ने पहले एक फाइबर का आविष्कार किया, जिसे बाद में एक कपड़े में बदल दिया गया. शोधकर्ताओं का कहना है कि ये कपड़ा गायकों, एथलीट्स या फिर किसी बीमारी और सर्जरी के बाद लोगों को पहनाया जा सकेगा. उन्हें इससे सांस से संबंधित समस्याओं में आराम मिल सकेगा. इसका प्रयोग कुछ सिंगर्स को पहनाकर किया गया, जिससे उन्हें गाते समय काफी मदद मिली. कुछ एथलीट्स ने भी कहा कि इससे उन्हें सांस लेने में मदद मिली.

MIT researchers developed a fiber, dubbed OmniFibers, that could potentially be used to help regulate breathing. “...The fiber can sense how much it’s stretched. It then gives tactile feedback to the wearer via pressure, stretch or vibration.” https://t.co/ZgWTEFzpJh

— Massachusetts Institute of Technology (MIT) (@MIT) November 15, 2021