Closest photo of the Sun: देखिए सूर्य की सबसे पास से ली गई तस्वीर, ऐसा है नजारा!

Closest photo of the Sun ever by NASA: एक अंतरिक्ष यान ने हमारे तारामंडल के जलते हुए तारे यानी सूर्य की सबसे नजदीकी तस्वीर खींचने में कामयाबी हासिल कर ली है. यह तस्वीर इतनी क्लियर है कि वैज्ञानिकों को सूर्य के बारे में डिटेल देने के साथ-साथ अचंभित भी कर रही है.

बाहरी वातावरण को दिखाने वाली तस्वीर

इस तस्वीर के साथ यह जानकारी दी गई है कि यह सूरज के उग्र बाहरी वातावरण को उजागर करती है - जिसे कोरोना के रूप में जाना जाता है. दावा है कि इस तस्वीर में सूर्य अद्भुत हाई क्वालिटी में नजर आ रहा है जिसे हमने पहले नहीं देखा है. इस तस्वीर से विशेषज्ञों को सूर्य के बारे में छिपे रहस्यों को उजागर करने में मदद मिल सकती है.

सोलर ऑर्बिटर ने ली तस्वीर

यह तस्वीर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सोलर ऑर्बिटर द्वारा ली गई थी क्योंकि यह अपनी यात्रा में एक बहुत ही खास बिंदु पर पहुंच गई थी. यह यान प्रक्षेपण के दो साल से अधिक समय के बाद पृथ्वी और सूर्य के ठीक बीच में आधे रास्ते पर पहुंच गया है. अब यह यान पृथ्वी और सूर्य दोनों से लगभग 46 मिलियन मील दूर है.

25 फोटो मिलाकर बनी ये तस्वीर

फोटो कोई तेज उपलब्धि भी नहीं थी, जिसे कैप्चर करने में चार घंटे से अधिक का समय लगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑर्बिटर इतना करीब आ गया था कि उसे 25 अलग-अलग तस्वीरें लेने की जरूरत थी, जिनमें से प्रत्येक में लगभग दस मिनट लगते थे, और उन्हें एक साथ एक बड़ी पूरी तस्वीर में मिलाते थे. इस तस्वीर में 9148 x 9112 पिक्सेल ग्रिड में 83 मिलियन पिक्सेल से अधिक है, जो एक 4K टीवी के प्रदर्शित होने की तुलना में दस गुना बेहतर है.

