रात में चमकते यूरोप के शहर, हिंद महासागर के ऊपर उगता सूरज... स्पेस स्टेशन से दुनिया का हैरतअंगेज वीडियो

Earth From Space Station: अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला टाइम-लैप्स वीडियो आया है. यह यात्रा बादलों से ढके यूरोप के ऊपर से शुरू होती है, जहां शहरों की रोशनी रात के अंधेरे में बिखरे हुए मोतियों की तरह चमकती है. ISS आगे बढ़ता है तो उसे भूमध्य सागर नजर आता है. इसका विशाल, स्याही जैसा विस्तार रोशन समुद्र तटों से घिरा हुआ है जो दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के नक्शे को दिखाते हैं. इसके बाद स्पेस स्टेशन, मिस्र की जीवन रेखा-नील नदी के ऊपर से गुजरता है. यह किसी रेगिस्तान में फैले एक चमकते धागे की तरह दिखाई देती है. जहां नदी भूमध्य सागर से मिलती है, वहां इसका डेल्टा एक चमकदार हाथ की तरह फैलता है. जब ISS विशाल हिंद महासागर के पास पहुंचता है, तो नजारा नाटकीय रूप से बदल जाता है. यहां इसके नीचे एक विशाल चक्रवात घूम रहा होता है.

अंतरिक्ष से पृथ्‍वी का हैरतअंगेज वीडियो

जैसे-जैसे स्पेस स्टेशन अपने कक्षीय रास्ते पर आगे बढ़ता है, अंधेरा कम होने लगता है. भोर के पहले संकेत क्षितिज पर दिखाई देते हैं, गहरे नारंगी और लाल रंग की एक पतली रेखा पृथ्वी की वक्रता के विरुद्ध तीव्र होती जाती है. रात से दिन का यह बदलाव पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों को अनोखे ढंग से दिखाता है. वे सीरियल से चमकती हैं - नारंगी, गुलाबी और हल्का नीला.

This time-lapse video begins above a cloudy Europe as the city lights begin to sparkle, crosses the Mediterranean, orbits above the Nile, then soars over an Indian Ocean cyclone into a sunrise. pic.twitter.com/mfkTanEQo8

— International Space Station (@Space_Station) December 17, 2024