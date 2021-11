अंतरिक्ष में मिर्चियां उगाकर एस्ट्रोनॉट ने बनाई खास डिश, देखिए टैको पार्टी की तस्वीर

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station) में अंतरिक्ष यात्री (Astronauts) आए दिन नए-नए प्रयोग करते हैं. ऐसे हालिया मामले में एस्ट्रोनॉट्स ने लंबे प्रयोग के बाद अंतरिक्ष में ही मिर्चियां (Green Chill grown in Space) उगाई हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी तब ISS के ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी साझा की गई थी.

एस्ट्रोनॉट्स (ISS Grown Vegetables) ने इस कामयाबी यानी अपनी फसल काटने के बाद खुशी के मौके को सेलिब्रेट करने के लिए टैको पार्टी (Tacos Party) भी रखी. धरती से इतनी दूरी पर उगाई गई अनोखी मिर्च से बने टैकोज़ की तस्वीरें एस्ट्रोनॉट मेगन मैकआर्थर (Megan McArthur) ने अपने ट्विटर अकाउंट (Twitter Account) से शेयर भी कीं.

आप भी उनके पोस्ट में देखिए पार्टी की शानदार तस्वीरें.

जुलाई में नासा ने कहा कि उसके प्लांट हैबिटेट-04 में लगाई गई मिर्च चार महीने में दिखने लगेगी. नासा ने तब कहा था कि अगर अंतरिक्षयात्रियों को मिर्च अच्छी लगती हो तो उनका स्टाफ इसे खा भी सकते हैं और कुछ को अध्ययन यानी स्टडी के लिए धरती पर ला भी सकते हैं.

Friday Feasting! After the harvest, we got to taste red and green chile. Then we filled out surveys (got to have the data!). Finally, I made my best space tacos yet: fajita beef, rehydrated tomatoes & artichokes, and HATCH CHILE! https://t.co/pzvS5A6z5u pic.twitter.com/fJ8yLZuhZS — Megan McArthur (@Astro_Megan) October 29, 2021