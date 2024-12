एलन मस्क के बाद एक और अरबपति को डोनाल्ड ट्रंप ने दी बड़ी जिम्मेदारी, जेरेड इसाकमैन होंगे अगले नासा चीफ

Jared Isaacman NASA Administrator: एलन मस्क के बाद एक और अरबपति कारोबारी को अमेरिका के भावी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रशासन में बड़ा ओहदा दिया है. जेरेड इसाकमैन जो कि एस्ट्रोनॉट भी रहे हैं, जल्द ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA के प्रशासक बन जाएंगे. ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसाकमैन को अगला NASA एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने की घोषणा की. फिलहाल NASA की कमान सीनेटर बिल नेलसन के पास है जो 3 मई, 2021 को NASA के 14वें प्रशासक बने थे.

ट्रंप ने पोस्ट में कहा, 'मुझे जेरेड इसाकमैन को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) के प्रशासक के रूप में नामित करते हुए खुशी हो रही है, जो एक सफल बिजनेस लीडर, परोपकारी, पायलट और अंतरिक्ष यात्री हैं. जेरेड नासा के खोज और प्रेरणा के मिशन को आगे बढ़ाएंगे, जिससे अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अन्वेषण में अभूतपूर्व उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त होगा.'

I am delighted to nominate Jared Isaacman, an accomplished business leader, philanthropist, pilot, and astronaut, as Administrator of the National Aeronautics and Space Administration (NASA). Jared will drive NASA’s mission of discovery and inspiration, paving the way for…

