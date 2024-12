मैं जेजेरो क्रेटर के रिम तक पहुंच गया हूं! 16 करोड़ KM दूर मंगल ग्रह से NASA के रोवर ने भेजा मैसेज

Science News: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA का रोवर मंगल ग्रह के जेजेरो क्रेटर के किनारे तक पहुंच गया है. Perseverance Mars rover ने गुरुवार को NASA के कंट्रोल सेंटर को यह संदेश भेजा. महीनों तक चढ़ाई करने के बाद NASA का पर्सिवरेंस रोवर पहले ठिकाने तक पहुंचा है. रोवर ने मंगल ग्रह के एक ऐसे इलाके पर नजर डालने के लिए चढ़ाई की, जिसकी उसने पहले कभी जांच नहीं की थी.

नासा के पर्सिवरेंस मार्स रोवर के ऑफिशियल X हैंडल से पोस्ट किया गया, 'स्टेटस अपडेट: मैं जेजेरो क्रेटर के रिम तक पहुंच गया हूं. चढ़ाई में 3.5 महीने लगे और इसमें 1,640 फीट (500 मीटर) की खड़ी चढ़ाई शामिल थी. यह खड़ी और फिसलन भरी थी - लेकिन मैं कठिन काम करने के लिए बना हूं. आगे क्या? मेरा 5वां विज्ञान अभियान, उत्तरी रिम.'

Status update: I've reached the rim of Jezero Crater!

The ascent took 3.5 months and included 1,640 feet (500 m) of vertical climb. It was steep and slippery — but I'm built to do hard things.

Next up? My 5th science campaign, the Northern Rim. https://t.co/zqKkxMpCDT pic.twitter.com/FpkEHmwpgc

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) December 12, 2024