Water: क्या आप जानते हैं धरती पर पानी कहां से आया? वैज्ञानिकों ने दिया ये जवाब

EarthSky, How did Earth get its water: सूर्य (Sun) से आने वाले हाइड्रोजन आयन किसी बिना हवा वाले क्षुद्रग्रह (Asteroid) के साथ अंतरिक्ष में मौजूद धूल से टकराए और पदार्थ के अंदर जाकर उनकी रासायनिक संरचना को प्रभावित किया. इससे धीरे धीरे हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन अणुओं से प्रतिक्रिया कर चट्टान और धूल के अंदर ही पानी (Water) के अणु बनाने लगे. इसके बाद धरती पर पानी आने की प्रकिया में क्या हुआ आइए बताते हैं.