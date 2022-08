Annu Rani: अन्नू रानी का बड़ा करिश्मा, जैवलिन में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्लेयर

Commonwealth Games Annu Rani: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय प्लेयर्स का शानदार प्रदर्शन जारी है. अन्नू रानी ने इतिहास रचते हुए जैवलिन इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया. वह जैवलिन इवेंट में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्लेयर हैं. उनके पदक जीतते ही भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 47 पदक हो गए हैं.

अन्नू रानी ने किया कमाल

अन्नू रानी ने रविवार को यहां कॉमनवेल्थ गेम्स की जैवलिन इवेंट में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया, वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली देश ही पहली महिला भाला फेंक खिलाड़ी बन गईं. रानी ने अपने तीसरे प्रयास में 60 मीटर दूर भाला फेंककर तीसरा स्थान हासिल किया. वर्ल्ड चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया की केलसे ली बार्बर ने 64.43 मीटर के थ्रो से स्वर्ण पदक जीता, जबकि उनकी हमवतन मैकेंजी लिटिल 64.27 मीटर के थ्रो से दूसरे स्थान पर रहीं.

@Annu_Javelin scripts history by becoming

The gutsy javelin thrower has proved her mettle & won a Bronh the best throw of 60m at #B2022

Well Done Champ!!Media (@Media_SAI) August 7, 2022