खुद के रिकॉर्ड की बराबरी होने पर कैसा महसूस कर रहे हैं Anil Kumble, इस Video के जरिए किया खुलासा

मुंबई: न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के स्पिनर एजाज पटेल ने इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज करा लिया है और वह टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं. पटेल ने यहां के वानखेड़े स्टेडियम में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच में शनिवार को भारत की पहले पारी के स्कोर में 325 रन पर 119 रन देकर सभी 10 विकेट लेकर ये मुकाम हासिल किया.

जैसे ही दुनिया ने पटेल को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई देना शुरू किया, भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने खास क्लब में उनका स्वागत किया. कुंबले खुद इस खास मुकाम को हासिल करने वाले 3 क्रिकेटर्स में से एक हैं.

स्टार स्पोर्ट्स द्वारा ट्विटर पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में कुंबले ने कहा, 'एजाज, बधाई. सभी 10 विकेट पा लेने का एक शानदार क्लब में आपका स्वागत है. टेस्ट मैच के पहले दिन और दूसरे दिन इसे हासिल करने के लिए बधाई.वास्तव में बहुत खास.'

शानदार उपलब्धि दोस्त: कुंबले

भारत के पूर्व हेड कोच ने कहा, 'लेकिन दिन का आनंद लें, इस अवसर का आनंद लें और क्लब में आपका स्वागत है. एक बार फिर बधाई और आपके धीमे बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स को देखना शानदार था. शानदार उपलब्धि दोस्त और बधाई.'

