Mumbai Test: कीवी टीम ने जुराब सुखाने के लिए अपनाया देसी जुगाड़, वायरल हुई तस्वीर

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच जारी मुंबई टेस्ट (Mumbai Test) के दौरान ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको ठहाके लगाने पर मजबूर कर देगी. यहां कीवी टीम कुछ ऐसा करती दिखी जिसमें भारतीय घरेलू उपाय की झलक नजर आई.

मुंबई टेस्ट (Mumbai Test) के दूसरे दिन जहां एजाज पटेल (Ajaz Patel) अपनी शानदार गेंदबाजी के लिए छाए रहे, वहीं उनके कैंप के साथी काइल जेमीसन (Kyle Jamieson) शनिवार की सुबह अलग वजह से परेशान दिखे.



न्यूजीलैंड के क्रिकेटर काइल जेमीसन (Kyle Jamieson) अपना भीगा जुराब सुखाना चाहते थे, फिर ऐसा उपाय किया गया जिससे उनकी परेशानी दूर हो गई. कीवी टीम के मैनेजर माइक सैंडल (Mike Sandle) ने वाडखेड़े स्टेडियम की बालकनी में लगे पंखे के नीचे उस मोजे को सुखाने लगे.

यह भी पढ़ें- विराट कोहली के नाम हुआ बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड, लेकिन इस कीवी कप्तान से अब भी हैं पीछे

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम (New Zealand Cricket Team) के मैनेजर माइक सैंडल (Mike Sandle) के इस देसी जुगाड़ को टीम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया है जिसका कैप्शन है, 'मैनेजर माइक सैंडल मुंबई टेस्ट की दूसरी दिन लॉन्ड्री की परेशानी से काइल जेमीसन को निजात दिला रहे हैं.'

Manager Mike Sandle solving an early laundry issue for Kyle Jamieson ahead of day two in Mumbai #KiwiIngenuity #CricketNation pic.twitter.com/KoYO64Itdc

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 4, 2021