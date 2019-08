ENGvsAUS: जब स्मिथ उठ खड़े हुए तो आर्चर ने ली थी राहत की सांस, पढ़ें- साइड स्टोरी

लंदन: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) ने कहा है कि जब उनकी गेंद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) के गले पर लगी तो वह घबरा गए थे, लेकिन जब स्मिथ उठ कर खड़े हुए तो आर्चर ने राहत की सांस ली. आर्चर की गेंद जब स्मिथ को लगी तो वह उनका जो रवैया था उसकी क्रिकेट जगत में काफी आलोचना हुई थी.

गेंद लगने के बाद आर्चर स्मिथ के पास नहीं गए थे और अंपायर की तरफ लौट लिए थे. लेकिन अब आर्चर ने सफाई पेश करते हुए कहा है कि बल्लेबाज को चोट पहुंचने की रणनीति कभी नहीं होती.

आर्चर ने कहा, "आर्चर ने कहा, "यह तय नहीं था. आपकी कोशिश पहले विकेट लेने की होती है. जब वह नीचे गिरे तो हर कोई रुक गया और हर किसी का दिल घबरा गया था."

Steve Smith has been felled by a short ball from Jofra Archer.

He was hit flush on the helmet and was on the ground for some time while the crowd went silent - he's up and talking to the team doctor.

He's leaving the field to polite applause.#Ashes #AUSvENG #SteveSmith pic.twitter.com/Fqrv6H6yN7

