न्यूजीलैंड-पाकिस्तान मामले पर नया बवाल, अब क्रिस गेल के इस ट्वीट से मची सनसनी!

नई दिल्ली: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट में इस वक्त बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है. दरअसल न्यूजीलैंड की टीम एक लंबे समय के बाद एक बार फिर से पाकिस्तानी दौरे पर आई थी. लेकिन इस सीरीज के पहले ही मुकाबले से कुछ ही मिनट पहले न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान के खिलाप खेलने से मना कर दिया और ये सीरीज रद्द हो गई. न्यूजीलैंड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इंकार किया. पिछले कुछ दिनों से इस बात पर क्रिकेट जगत मे बवाल मचा हुआ है.

न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पहले एकदिवसीय मैच से कुछ मिनट पहले अपने सीमित ओवरों के पाकिस्तान दौरे रद्द कर दिया. वेस्टइंडीज के क्रिकेटर क्रिस गेल ने रविवार को मजाक में कहा कि वह पाकिस्तान की यात्रा करने को तैयार हैं. उनके इस ट्वीट ने फैंस के बीच खूब सुर्खियां बटोरी हैं. इस पर पाकिस्तान के सीमर मोहम्मद आमिर समेत कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी. गेल के कमेंट के बाद आमिर ने ट्वीट किया, 'आप वहां मिलें', 'मैं कल पाकिस्तान जा रहा हूं, मेरे साथ कौन आ रहा है?'

गेल फिलहाल रविवार से शुरू हो रहे आईपीएल 2021 के बाकी बचे मैचों के लिए पंजाब किंग्स की ओर से यूएइ में अभ्यास कर रहे हैं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने हालांकि अपने आधिकारिक हैंडल से गेल के ट्वीट को री-ट्वीट किया. यहां तक कि दो बार के टी20 विश्व कप विजेता कप्तान डैरेन सैमी ने भी अपनी राय व्यक्त की और कहा कि पिछले छह वर्षों में पाकिस्तान की अपनी कई यात्राओं के दौरान उन्हें किसी सुरक्षा चिंता का सामना नहीं करना पड़ा.

सैमी ने ट्वीट में कहा, सुरक्षा मुद्दों के कारण पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड सीरीज रद्द होने की खबर से निराश हूं. पिछले 6 वर्षों में पाकिस्तान का दौरा करना और खेलना सबसे सुखद अनुभवों में से एक रहा है. मैंने हमेशा सुरक्षित महसूस किया है. दौरा रद्द होना पाकिस्तान को बड़ा झटका है.

Disappointed waking up to the news of the cancellation of the Pakistan Vs New Zealand series because of security issues.Over the last 6 years playing and visiting Pakistan has been one of the most enjoyable experiences. I’ve always felt safe. this is a massive blow to Pakistan

— Daren Sammy (@darensammy88) September 17, 2021