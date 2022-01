Coronavirus की एंट्री से इस क्रिकेट टीम में सनसनी, 2 खिलाड़ी पाए गए पॉजिटिव

फ्लोरिडा: आयरलैंड (Ireland) के क्रिकेटर पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) और शेन गेटकेट (Shane Getkate) कोरोना वायरस टेस्ट (Coronavirus Test) में पॉजिटिव पाए गए हैं. आयरिश टीम के जमैका (Jamaica) रवाना होने से पहले दोनों खिलाड़ियों को फ्लोरिडा (Florida) में क्वारंटीन (Quarantine) किया गया है. क्रिकेट आयरलैंड (Cricket Ireland) ने इस खबर को कंफर्म किया.

हालांकि आयरलैंड (Ireland) के क्रिकेटर जॉर्ज डॉकरेल (George Dockrell) पहले कोविड-19 टेस्ट (COVID-19 Test) में पॉजिटिव पाए गए थे. वो अब पूरी तरह से ठीक हैं और अब टीम के साथ जमैका (Jamaica) जाने के लिए तैयार हैं.

आयरलैंड को आठ से 16 जनवरी के बीच जमैका (Jamaica) में वेस्टइंडीज (West Indies) के खिलाफ 3 वनडे और एक टी20 मैच खेलना है. कोविड-19 टेस्ट निगेटिव आने के बाद पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) और शेन गेटकेट (Shane Getkate) 9 जनवरी को टीम में शामिल होंगे. इससे पहले आयरिश कैंप में कोरोना टेस्ट के दौरान निकले मामलों की वजह से यूएसए और आयरलैंड (USA vs Ireland) के बीच वनडे सीरीज रद्द कर दी गई थी.

: TOUR UPDATE

Two Irish players have tested positive for COVID-19. George Dockrell has been cleared to travel after returning a false positive.

Read more: https://t.co/9Zi2ggErqX#BackingGreen pic.twitter.com/AsKO4SFAlQ

— Cricket Ireland (@cricketireland) December 30, 2021