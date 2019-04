क्रिकेट के भगवान ‘सचिन’ हुए 46 साल के, फैंस ने उनके खास क्रिकेट लम्हों को किया याद

नई दिल्ली: भारत में जब भी क्रिकेट की बात होती है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारत में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदलुकर की बात न हो. वनडे और टेस्ट क्रिकेट में कुल 100 शतक, 200 टेस्ट में 15921 रन, 436 वनड़े मैचों में 18426 रन यह सिर्फ एक रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि एक महान बल्लेबाजी की पूरी शख्सियत को बयां करने वाली कहानी है. सचिन ने भारतीय क्रिकेट को कई ऊंचाइयां दी हैं. आज वे अपना 46वां जन्मदिन मना रहे हैं.

बचपन में ही थाम लिया था बल्ला

1973 को मुंबई में जन्मे सचिन रमेश तेंदुलकर बचपन से ही क्रिकेट के शौकीन रहे हैं. स्कूल के दिनों से उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर दुनिया भर का ध्यान खींच लिया था. गुरु रमाकांत आचेरकर ने सचिन को पहचनाने में चूक नहीं की और उन्हें ऐसा तराशा कि पूरी दुनिया सचिन की मुरीद है. सचिन उन चंद महान बल्लेबाजों में से एक रहे हैं जिन्हें देखने के लिए विरोधी टीम के दर्शक मैदान पर खिंचे चले आते थे.

हर तरफ ले बधाइयों का लगा तांता

सचिन के जन्मदिन को मौके पर उनके चाहने वालों की बधाइयों का तांता लग गया है. सोशल मीडिया पर संदेशों की भरमार हो गई, वहीं फैंस के अलावा उनके साथी खिलाड़ी और कई क्रिकेट दिग्गजों ने भी उन्हें बधाई थी. एक फैन ने सचिन के सबसे बड़े सपने को साकार होने वाले पल को याद करते हुए उन्हें बधाई दी.

Most of the 90s kids ambition in their childhood was to became a SACHIN. He is the icon of CRICKET

Comparing any other player with sachin is totally unacceptable.Because all others players are normal humans. But he is a GOD.#HappyBirthdaySachin pic.twitter.com/IyNFeSYcjM

