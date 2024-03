GT vs SRH: अहमदाबाद में फुस्स हुए ट्रेविस हेड, क्लासेन और मार्करम...गिल-सुदर्शन-मिलर ने गुजरात को दिलाई जीत

GT vs SRH IPL 2024: गुजरात टाइटंस की टीम आईपीएल 2024 में जीत की पटरी पर वापस लौट आई है. पहले मैच में मुंबई इंडियंस को हराने के बाद उसे दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. गुजरात ने रविवार (31 मार्च) को अपने तीसरे मैच में सराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया. इस जीत के साथ ही उसने होमग्राउंड पर विनिंग स्ट्रीक को जारी रखा है. वहीं, सनराइजर्स को विपक्षी टीम के मैदान पर सीजन में पहली जीत का इंतजार है. वह कोलकाता में केकेआर के खिलाफ हार गई थी.

5 बॉल रहते जीत गया गुजरात

सनराइजर्स के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. उनकी टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 162 रन बनाए. जवाब में गुजरात की टीम ने 19.1 ओवर में 3 विकेट पर 168 रन बनाकर मैच को जीत लिया. उसके लिए बल्लेबाजी में कप्तान शुभमन गिल, साई सुदर्शन और डेविड मिलर ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई.

मोहित शर्मा ने बरपाया कहर

सनराइजर्स की टीम ने सीजन के शुरुआती दो मैचों में विस्फोटक बल्लेबाजी की थी. इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि गुजरात के गेंदबाजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. हालांकि, ऐसा नहीं हुआ. हैदराबाद के तकरीबन हर बल्लेबाज को अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए. अनुभवी तेज गेंदबाज मोहित शर्मा के सामने किसी की नहीं चली. उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट लिए. मोहित ने अभिषेक शर्मा, शाहबाज अहमद और वॉशिंगटन सुंदर को आउट किया.

सनराइजर्स का कोई बल्लेबाज नहीं बना सका 30 रन

सनराइजर्स के बल्लेबाजों की स्थिति को देखें तो कोई भी 30 रन के आंकड़े को नहीं छू पाया. अभिषेक शर्मा और अब्दुल समद ने 29-29 रन बनाए. लगातार दो मैचों में गेंदबाजों की जमकर धुनाई करने वाले हेनरिच क्लासेन 13 गेंद पर 24 रन बनाकर राशिद खान की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए. शाहबाज अहमद ने 22 रन बनाए. पिछले मैच में तूफानी पारी खेलने वाले ट्रेविस हेड 19 रन बनाकर नूर अहमद की गेंद पर बोल्ड हो गए. एडेन मार्करम को उमेश यादव ने राशिद के हाथों कैच कराया. वह 19 गेंद पर 17 रन ही बना सके. मयंक अग्रवाल 16 रन बनाकर आउट हुए. वॉशिंगटन सुंदर का खाता नहीं खुला और पैट कमिंस 2 रन बनाकर नॉटआउट लौटे. गुजरात के लिए मोहित के अलावा अजमतुल्लाह ओमरजई, राशिद खान, उमेश यादव और नूर अहमद ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.

