हरमनप्रीत ने आज ही के दिन जड़ा था वह तूफानी शतक, जिसने भारत में बदल दिया महिला क्रिकेट

नई दिल्ली: भारत में यूं तो खेलों के हाल बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन क्रिकेट यहां अब एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है. भारतीय क्रिकेट टीम ने भी दुनिया में कई खास मुकाम हासिल किए हैं. आज भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट है. लेकिन क्रिकेट की यह ऊंचाइयां केवल पुरुष क्रिकेट में हैं. महिला क्रिकेट शुरू से ही कई सालों तक उपेक्षित सा लगता था. लेकिन पिछले दो सालों में हालात काफी बदल गए हैं. महिला क्रिकेट भी तेजी से भारत में लोकप्रियता हासिल कर रहा है. इस बदलाव में टर्निंग प्वाइंट की भूमिका आज से दो साल पहले हरमनप्रीत कौर ( Harmanpreet Kaur) की वह पारी है जिसने भारतीय महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयां देने की नींव रखी.

20 जुलाई 2017 का दिन था वह

आज से दो साल पहले जब महिला विश्व कप शुरू हुआ था उस समय तक लोगों को इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी. खास कर भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए यह एक और विश्व कप जैसा ही था. 27 मैचों के बाद जब वुमन टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में जगह बनाई तब किसी को पता नहीं था मिताली राज की कप्तानी वाली यह टीम कुछ कमाल भी कर सकती थी. 20 जुलाई 2017 को हुए इस मैच में भारत की कप्तान मिताली राज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की. सुबह की बारिश के कारण मैच 42 ओवरों के कर दिया गया था. इसके बाद 10वें ओवर में भारत के दो विकेट केवल 35 रन पर गिर गए थे. इसके बाद हरमनप्रीत कौर क्रीज पर आईं और महिला वनडे की संभवत: सर्वश्रेष्ठ पारी खेली. कौर ने 115 गेंदों पर 20 चौकों और सात छक्कों की मदद से नाबाद 171 रन बनाए.

रोहित शर्मा का तोड़ा रिकॉर्ड

हरमनप्रीत कौर अपने नाम कई रिकॉर्ड कायम करने में कामयाब हुईं. खास बात यह है कि उन्होंने कई पुरुष खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया. जो रिकॉर्ड सचिन, धोनी और विराट नहीं बना पाए वो हरमनप्रीत कौर ने बना दिया. उस समय आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप में नॉक आउट स्टेज में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम था. उन्होंने 19 मार्च 2015 को बांग्लादेश के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच में 137 रन बनाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था. लेकिन हरमनप्रीत ने 171 रन बनाकर रोहित को पीछे छोड़ा.

#OnThisDay in 2017, @ImHarmanpreet scored a brilliant 115-ball 171* which was studded with 20 fours and seven sixes, against Australia in the 2017 ICC Women's Cricket World Cup semi-final.

India won that match by 36 runs and sealed a spot in the final. pic.twitter.com/D2V8vfT4VK

— ICC (@ICC) July 20, 2019