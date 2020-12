IND vs AUS Boxing Day Test: Shubman Gill से इम्प्रेस हुए Aakash Chopra, देखें ट्वीट

नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट (Boxing Day Test) के दूसरे दिन जब भारत ने 36/1 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया तब चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) 7 और शुभमन गिल (Shubman Gill) 28 रन पर खेल रहे थे.

इन दोनों बल्लेबाजों पर बड़ी पारी खेलने की जिम्मेदारी थे. सुबह की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को विकेट निकालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. हालांकि पैट कमिंस (Pat Cummins) ने आज भारतीय क्रिकेट टीम को कुछ जोर के झटके दिए, उन्होंने चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) और शुभमन गिल (Shubman Gill) को पवेलियन का रास्ता दिखाया.

अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे शुभमन गिल (Shubman Gill) ने बेहद समझदारी से बैटिंग की, लेकिन वो अर्धशतक बनाने से महज 5 रन से चूक गए. पैट कमिंस (Pat Cummins) ने उन्हें 45 रन के निजी स्कोर पर टिम पेन (Tim Paine) के हाथों कैच आउट करा दिया.

आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने ट्विटर पर कहा, ' शुभमन गिल (Shubman Gill) 45 रन जा चुके हैं. इनका लौटना इतना बुरा नहीं हैं. वो कई मामलों में इम्प्रेस कर रहे हैं. पैट कमिंस (Pat Cummins) की गेंद ने बल्ले के बाहरी किनारे से टकराई. टिम पेन ने इसे लपक लिया.'

Gill departs. 45 on debut. Not a bad return at all. Looked impressive on many counts. Cummins gets the outside edge. Pain holds on to it too. Point to note—Starc hasn’t bowled an over this morning. The benefits of having four seam-bowling options #AusvInd

— Aakash Chopra (@cricketaakash) December 27, 2020