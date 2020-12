IND vs AUS: Team India की जीत पर आया Michael Vaughan का ट्वीट, नाराज फैंस ने किया ट्रोल

नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच मेलबर्न में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट (Boxing Day Test) में टीम इंडिया (Team India) ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया. इस जीत के बाद अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) समेत पूरी भारतीय टीम की तारीफ हो रही हैं.

इन सब के बीच इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने मेलबर्न (Melbourne) की पिच को टीम इंडिया (Team India) के लिए मददगार बताया है. उनके इस बयान को लेकर भारतीय क्रिकेट फैंस काफी खफा हैं. लोगों ने वॉन को ट्विटर पर जमकर लताड़ा है, ट्विटर यूजर्स अपने-अपने अंदाज में उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- IND vs AUS: जानिए कोरोना के खतरे के बीच सिडनी में तीसरा टेस्ट होगा या नहीं

माइकल वॉन ने ट्विटर पर लिखा, 'अगर ऑस्ट्रेलिया ऐसी ही पिच एशेज के लिए देगा, जो उसने भारतीय टीम को दी है तो इससे इंग्लैंड को काफी फायदा होगा और उनके पास अच्छा मौका होगा. अगर तीसरा टेस्ट सिडनी की जगह मेलबर्न में हुआ तो भारत के पास जीत का अच्छा चांस होगा, लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम वापसी करेगी और 3-1 से सीरीज जीतेगी.'

If the pitches are similar for the Ashes as they have been for the Indian series it gives England a great chance .. If Melbourne replaces Sydney for this series it also gives India a chance but I still think the Aussies will bounce back and win 3-1 .. #AUSvIND

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) December 29, 2020