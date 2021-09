IND vs ENG: Manchester Test कैंसिल होने पर आई Memes की बाढ़, Virat Kohli हुए जमकर ट्रोल

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट (India vs England 5th Test) कोरोना वायरस (Coronavirus) के खतरे के मद्देनजर कैंसिल कर दिया गया है, जिसको लेकर ज्यादातर क्रिकेट फैंस निराश हैं, वहीं कुछ लोगों के लिए ये मजाक का सबब बन गया है और वो ट्विटर पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं.

कोरोना बना मैनचेस्टर का विलेन

टीम इंडिया (Team India) इस सीरीज में 2-1 से आगे रही, लेकिन भारतीय फिजियो योगेश परमार (Yogesh Parmar) के कोरोना वायरस पॉजिटिव (Coronavirus Positive) पाए जाने के बाद अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट (Old Trafford Test) रद्द करना पड़ा.

ट्विटर पर आई मीम्स की बाढ़

बीसीसीआई (ECB) और ईसीबी (ECB) 5वें टेस्ट को भविष्य में आयोजित कराने की कोशिश कर रही है, मैनचेस्टर टेस्ट (Manchester Test) कैंसिल होने से क्रिकेट फैंस के बीच मायूसी का आलम है. सोशल मीडिया पर मीम्स (Memes) की बाढ़ आ गई है. आइए नजर डालते हैं कुछ चुनिंदा ट्वीट्स पर.

#ManchesterTest have been postponed/cancelled and me who was planning not to miss even a single ball. My current situation pic.twitter.com/mFaqIjdW8e — Loveneesh Prakash (@loveneeshprakas) September 10, 2021

#ENGvIND #ManchesterTest #5thTest postponed or cancel or Forfiet, don't know, So India win the series..?

Fan's confused what happened right now pic.twitter.com/GLxteFL7Ls — Ashutosh Srivastava (@kingashu_786) September 10, 2021

ECB Confirms 5th Test is Postponed For 2 Days #ENGVIND

Meanwhile Cricket Fans : pic.twitter.com/SdVkNhF80C — Mr_Snowy_07 (@07Snowy) September 10, 2021

The saddest person right now is #jarvo69 who won't get chance to run into stadium this match. #BCCI #5thTest pic.twitter.com/E4g0JSaugw — IAmTheDanger (@JaiswalVarrnit) September 10, 2021

Virat Kohli trying to delay the Manchester Test by a day so dat he can watch his idol Ronaldo play at Old Trafford in Manchester.

Kohli playing 5D chess#ENGvsIND #ManchesterTest#5thTest #Kohli #Ronaldo pic.twitter.com/oBdpZ6hNtz — Derek Sutari (@dereksutari7898) September 10, 2021

#5thTest #ManchesterTest #ENGvIND 1. Girls after getting a birthday party cancelled 2. Guys after getting an international match worth Rs. 250 cr cancelled pic.twitter.com/v5PDz0JMht — Paras Jain (@_paras25_) September 10, 2021