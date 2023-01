IND vs NZ: टीम इंडिया के फैंस के लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी, पहले वनडे की प्लेइंग इलेवन में खेलेगा ये घातक खिलाड़ी

IND vs NZ, 1st ODI: टीम इंडिया के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. दरअसल, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में एक घातक खिलाड़ी हर हाल में खेलेगा. ये खिलाड़ी इतना खतरनाक है कि वह पूरी न्यूजीलैंड टीम को अकेले ही तहस-नहस कर सकता है. भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 18 जनवरी को दोपहर 1:30 बजे से हैदराबाद में खेला जाएगा.

टीम इंडिया के फैंस के लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी

कप्तान रोहित शर्मा तगड़ी चाल चलते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में इस घातक खिलाड़ी को उतारेंगे. ये खतरनाक खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि मिस्टर 360 डिग्री बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव हैं. बता दें कि श्रेयस अय्यर चोटिल हो चुके हैं. श्रेयस अय्यर कमर की चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैच की आगामी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. पिछली तीन पारियों में श्रेयस अय्यर 28, 28 और 38 रन बनाकर आउट हुए.

पहले वनडे की प्लेइंग इलेवन में खेलेगा ये घातक खिलाड़ी

श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी में सूर्यकुमार यादव को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में अपनी जगह पक्की करने के कम से कम तीन मौके मिलेंगे. सूर्यकुमार यादव ने साल 2022 में भारत के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. वह ICC टी20 रैंकिंग में पहले नंबर पर काबिज बल्लेबाज हैं. सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया के लिए 45 टी20 मैचों में 1578 रन बनाए हैं, जिसमें तीन तूफानी शतक शामिल हैं. सूर्यकुमार यादव को भारत का एबी डिविलियर्स कहा जाता है. सूर्यकुमार यादव ने भारत के लिए 17 वनडे मैचों में 388 रन बनाए हैं.

ज्यादा खतरनाक ये खिलाड़ी

सूर्यकुमार यादव की बात करें तो वह बल्लेबाजी में ज्यादा खतरनाक हैं. सूर्यकुमार यादव 360 डिग्री बल्लेबाज हैं, जो मैदान के चारों तरफ चौके और छक्कों की बरसात कर रन बटोरने में माहिर हैं. स्पिनरों के खिलाफ सूर्यकुमार यादव की तकनीक गजब की है. श्रेयस अय्यर हाल के समय में अच्छी शुरुआत को बड़ी पारियों में बदलने में नाकाम रहे हैं. श्रेयस अय्यर अब राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) जाएंगे, जहां उनकी चोट का आकलन और प्रबंधन होगा. बीसीसीआई सचिव जय शाह ने बयान में कहा, ‘टीम इंडिया के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर कमर की चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैच की आगामी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं.’

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया

रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, ईशान किशन, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, केएस भरत, हार्दिक पांड्या, रजत पाटीदार, वॉशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक.