IND vs NZ LIVE: टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड पर कसा शिकंजा, 400 के पार हुई लीड

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में खेला जा रहा है. तीसरे दिन का खेल जारी है टीम इंडिया अपनी दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी कर रही है और उनकी बढ़त 400 के पार पहुंच गई है.

टीम इंडिया (Team India) की दूसरी पारी में मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) के साथ चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ओपनिंग करने आए क्योंकि शुभमन गिल (Shubman Gill) फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए थे. हालांकि मयंक के आउट होने के बाद गिल क्रीज पर उतरे और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. पुजारा 47 रन पर आउट हुए. टीम इंडिया आज विशाल स्कोर बनाने की कोशिश कर रही है जिससे मैच पर उनकी पकड़ और मजबूत हो जाए. भारत का स्कोर-142/2 (46 ओवर)



पहली पारी में शानदार 150 रन बनाने के बाद मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) ने दूसरी पारी में बेहतरीन फिफ्टी लगाई ये उनके करियर का छठा अर्धशतक उन्होंने 108 गेंदों में 62 रन बनाए, वो एक और शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन एजाज पटेल (Ajaz Patel) ने उन्हें विल यंग (Will Young) के हाथों कैच आउट करा दिया.

