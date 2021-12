Mumbai Test Day 4 LIVE: जीत से महज 5 विकेट दूर है भारत, चौथे दिन ही खत्म होगा मैच!

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में खेला जा रहा है. टीम इंडिया चौथे दिन ही मैच को खत्म कर सकती है.

न्यूजीलैंड (New Zealand) को जीत के लिए 540 रन का टारगेट मिला, जिसके जवाब में कीवी टीम ने 5 विकेट खोकर 140 रन बना लिए हैं, चौथे दिन उन्हें जीत के लिए कुल 400 रन बनाने हैं, वही टीम इंडिया को मैच और सीरीज पर कब्जा जमाने के लिए 5 विकेट की जरूरत है, जो उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है.



रचिन रवींद्र (Rachin Ravindra) फिलहाल 23 गेंद पर 2 रन बनाकर नाबाद हैं, टीम इंडिया को भारतीय मूल के इस बल्लेबाज को हर हाल में आउट करना होगा क्योंकि वो डिफेंसिव गेम खेलने में माहिर है और कानपुर टेस्ट को इसी खिलाड़ी ने अपनी संयम भरी पारी की बदौलत ड्रॉ कराया था. रचिन के साथ हेनरी निकोलस (Henry Nicholls) भी नॉट आउट हैं और 86 गेंदों में 36 रन बना लिए है.

What will be the key to withstanding the Indian bowlers on day 4? Hear from overnight batsman Rachin Ravindra (2*) as he & Henry Nicholls (36*) prepare to resume at 140-5. Follow live from 5pm in NZ on @skysportnz & @SENZ_Radio. Live scoring | https://t.co/tKeqyM6myd #INDvNZ pic.twitter.com/Cy7a0uJ9Cw

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 5, 2021