IND vs PAK: भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाज ने किया ऐसा काम, हर तरफ हो रही तारीफ

Asia Cup 2022, IND vs PAK: भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या की शानदार गेंदबादी के बाद बल्लेबाजों की धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया. इसी के साथ भारतीय टीम ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर 10 महीने पहले टी20 वर्ल्ड कप में मिली 10 विकेट से हार का बदला भी ले लिया. हालांकि, मैच के दौरान पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज फखर जमां (Fakhar Zaman) ने ऐसी खेलभावना दिखाई, जो मिसाल बन गई और लोग जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं.

सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हुए फखर जमां

पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के आउट होने के बाद फखर जमां (Fakhar Zaman) बल्लेबाजी करने आए और 2 चौके लगाकर दिखा दिया कि वो अपने लय में हैं, लेकिन छठे ओवर की चौथी गेंद पर आवेश खान ने उन्हें चलता किया. फखर जमां 6 गेंदों में 2 चौके की मदद से 10 रन बनाए और पाकिस्तान ने 42 के कुल स्कोर पर फखर के रूप में दूसरा विकेट गंवाया.

आवेश खान ने फखर जमां को भेजा पवेलियन

आवेश खान (Avesh Khan) मैच का पहला ही ओवर डाल रहे थे और मोहम्मद रिजवान दूसरी गेंद पर छक्का, जबकि तीसरी गेंद पर चौका जड़ चुके थे. आवेश पहली चार गेंद पर 12 रन लुटा चुके थे, लेकिन फिर पांचवीं गेंद पर आवेश के खाते में फखर जमां (Fakhar Zaman) का विकेट आ गया, जिसके लिए ना उन्होंने अपील की थी और ना ही विकेटकीपर दिनेश कार्तिक ने अपील की थी.

बिना अपील के क्रीज छोड़कर खुद ही चल पड़े फखर

आवेश खान (Avesh Khan) के ओवर की पांचवीं फखर जमां (Fakhar Zaman) के बल्ले को छूकर विकेटकीपर दिनेश कार्तिक के हाथों में चली गई, लेकिन बैट और बॉल के टकराने की आवाज ठीक से नहीं आने की वजह से दोनों ने ज्यादा अपील नहीं की. हालांकि इसके बावजूद फखर जमां खुद क्रीज छोड़कर चल पड़े. इसके बाद अंपायल ने उन्हें आउट दे दिया और भारतीय टीम खुशी से उछल पड़ी.

जमकर हो रही फखर जमां के खेलभावना की तारीफ

फखर जमां (Fakhar Zaman) के खेलभावना की जमकर तारीफ हो रही है. पाकिस्तानी फैंस तो उनकी तारीफ कर ही रहे हैं, भारत में भी लोग उनके इस कदम की प्रशंसा कर रहे हैं.

Fakhar Zaman kudos bro, I really wish everyone in the world plays with your spirit. You earned a fan my man. Cheers…

— hemanth kumar (@hmnthkmr5) August 28, 2022