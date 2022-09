IND vs AUS: 'देश के लिए खेलना मजाक है?' जसप्रीत बुमराह पर अचानक यूं भड़क उठे फैंस

India vs Australia: टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को सोशल मीडिया पर फैंस बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह को आराम के बहाने प्लेइंग इलेवन में नहीं चुना. जसप्रीत बुमराह की जगह प्लेइंग इलेवन में उमेश यादव को तीन साल बाद टी20 मैच खेलने का मौका दिया गया. जसप्रीत बुमराह का इस तरह बड़े मैच में आराम लेना लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जबकि वह पहले ही 2 महीने से कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं.

जसप्रीत बुमराह पर अचानक यूं भड़क उठे फैंस

बता दें कि चोट की वजह से जसप्रीत बुमराह एशिया कप 2022 में नहीं खेले थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें टी20 स्क्वाड में जगह मिली है, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें मौका नहीं दिया. जसप्रीत बुमराह को टीम में नहीं चुने जाने को लेकर फैंस तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. हालांकि रोहित शर्मा ने ऐसा संकेत दिया है कि जसप्रीत बुमराह दूसरे और तीसरे टी20 मुकाबले में खेलते हुए नजर आ सकते हैं.

#INDvsAUS

बिना मैच खेले किसी क़ो आराम कैसे दिया जा सकता, अगर #JaspritBumrah फिट नहीं तो टीम मे क्यों हैं वो भी वर्ल्ड कप टीम मे, @BCCI Please Clearly Said What Happened With Jasprit. देश के लिए खेलना मज़ाक सा बना रखा है कभी किसी क़ो आराम कभी किसी क़ो वो भी बिना खेले वाह — Satyam Singh Srinet (@Srinet01) September 20, 2022

#JaspritBumrah again dropped ! are we going to win today #INDvsAUS ? — Devendra Gore (@devendragore25) September 20, 2022

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 209 रनों का दिया लक्ष्य

हार्दिक पांड्या (71 नाबाद) और केएल राहुल (55) की विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 209 रनों का लक्ष्य दिया. भारतीय टीम ने 20 ओवर में छह विकेट खोकर 208 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की ओर से नाथन एलिस ने तीन विकेट झटके. वहीं, जोश हेजलवुड ने दो विकेट चटकाए, जबकि कैमरन ग्रीन ने एक विकेट लिया.

