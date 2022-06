India vs Ireland: लोगों के हाथ लगा हार्दिक की इस करतूत का वीडियो, खिलाड़ियों के साथ करते दिखे ये हरकत!

India vs Ireland: हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली एक युवा भारतीय टीम ने आयरलैंड के खिलाफ धमाकेदार अंदाज में सीरीज जीती. टीम इंडिया ने पहला मैच 7 विकेट जीता और दूसरे टी20 मैच में रोमांचक तरीके से 4 रन से जीत दर्ज की. इस सीरीज के बाद हार्दिक की कप्तानी की काफी तारीफ हो रही है. लेकिन इसी बीच सीरीज के ठीक बाद हार्दिक का एक ऐसा वीडियो वायरल हो गया जिससे वो जमकर ट्रोल हो रहे हैं.

हार्दिक पांड्या वैसे तो मैदान पर काफी कूल रहते हैं, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में एक मौका ऐसा आया जब ये खिलाड़ी भी अपना आपा खो बैठा. हार्दिक को अपनी ही टीम के खिलाड़ियों पर ऐसा गुस्सा आया कि वो गाली गलौज तक करने लगे. ऐसा करते हुए उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. उन्होंने इस दौरान टीम इंडिया के विकेटकीपर ईशान किशन और तेज गेंदबाज हर्षल पटेल पर ही अपना गुस्सा उतारा.

लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हार्दिक को आखिर इतना गुस्सा आया क्यों? दरअसल हुआ यूं कि आयरलैंड के बल्लेबाज ने हर्षल पटेल की एक गेंद पर शॉट खेलने की कोशिश की. लेकिन गेंद धीमी होने की वजह से बैट पर आई नहीं और पैड पर जा लगी. इसके बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों के जोरदार अपील करने के बाद भी अंपायर ने बल्लेबाज को आउट नहीं दिया. तभी हर्षल और ईशान के कहने पर कप्तान हार्दिक ने रिव्यू लेने का फैसला किया. हालांकि रिव्यू में भी साफ देखा गया कि गेंद स्टंप्स से बहुत दूर है. इसी बात पर हार्दिक को गुस्सा आ गया और उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल बीच मैदान पर ही कर दिया.

Pandya abused both Harshal and kishan for convincing him take the review #INDvsIRE pic.twitter.com/eC5XA7vGAc

