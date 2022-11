IND vs NZ 1st T20: भारत-न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 बिना टॉस के ही रद्द, अब माउंट माउंगानुई रवाना होंगी टीम

Rain at Wellington, IND vs NZ 1st T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला टी20 मैच शुक्रवार को बिना एक भी गेंद फेंके रद्द कर दिया गया. इससे क्रिकेट फैंस को मायूसी हाथ लगी. वेलिंगटन में मैच शुरू होने से पहले ही जबर्दस्त बारिश हो रही थी और इंद्र देवता आखिर तक क्रिकेट प्रेमियों पर दयालु नहीं रहे. आखिरकार मैच अधिकारियों को बाद में मुकाबला रद्द करने का फैसला ही लेना पड़ा.

लगातार होती रही बारिश

यह मुकाबला भारतीय समयानुसार 12 बजे शुरू होना था. न्यूजीलैंड के समयानुसार शाम 7 बजे टॉस होना था लेकिन बारिश नहीं रुकी. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस बारे में जानकारी भी दी. बाद में पिच को ढंक दिया गया. हालांकि न्यूजीलैंड में अत्याधुनिक सुविधाएं होने के चलते जल्दी ही पानी निकाल लिया जाता लेकिन बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया. आखिरकार मैच को रद्द कर दिया गया. इस बीच खिलाड़ियों ने वॉलीबॉल के जरिए स्टेडियम में आनंद लिया.

फैंस से मिले खिलाड़ी

जब बारिश हो रही थी और मैच रुका था, तब न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने स्टैंड्स में अपने फैंस से मुलाकात की और सेल्फी भी क्लिक कराई.

#TeamIndia and New Zealand team enjoy a game of footvolley as we wait for the rain to let up.#NZvIND pic.twitter.com/8yjyJ3fTGJ

— BCCI (@BCCI) November 18, 2022