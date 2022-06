IND vs SA: भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज में कोरोना की एंट्री, ये स्टार प्लेयर हुआ पॉजिटिव

India vs South Africa: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज में कोरोना की एंट्री हुई है. साउथ अफ्रीका का एक स्टार प्लेयर कोविड पॉजिटिव पाए गया है. इससे साउथ अफ्रीकी टीम को तगड़ा झटका लगा है. भारतीय दौरे पर साउथ अफ्रीकी टीम को पांच टी20 मैच खेलने हैं. भारतीय टीम की कमान ऋषभ पंत के हाथों में है.

दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एडेन मार्कराम कोविड-19 पॉजिटिव आने के कारण गुरुवार को यहां भारत के खिलाफ शुरूआती टी20 इंटरनेशनल मैच से बाहर हो गए. मार्कराम हाल में समाप्त हुई इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा थे. दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस के समय खुलासा किया कि वह कोविड-19 पॉजिटिव आने के कारण पांच मैचों की सीरीज के शुरुआती मैच में चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे.

South Africa's Aiden Markram tested positive for COVID-19 during the team’s last round of testing yesterday and has begun the quarantine protocol which was agreed by the two Boards before the commencement of the tour: Cricket South Africa

