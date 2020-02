IPL 2020: विराट की टीम को लेकर असमंजस खत्म, अब नए रंग में दिखेगा रॉयल चैलेंजर्स का शेर

बेंगलुरू: विराट कोहली की आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (Royal Challengers Bangalore) को लेकर जारी असमंजस खत्म हो गया है. एक दिन पहले ही विराट कोहली ने अपनी टीम का लोगो सोशल मीडिया से गायब होने पर सवाल उठाए थे. दिल्ली कैपिटल्स ने भी मदद की पेशकश की थी. इस बीच, शुक्रवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने (RCB) अपना नया लोगो लांच किया. इसके साथ टीम लीग के आगामी सीजन (IPL 2020) में उतरेगी, जो 29 मार्च से शुरू हो रहा है.

रॉयल चैलेंजर्स (Royal Challengers) ने नए लोगो में शेर को सुनहरे रंग में दिखाया गया है. बेंगलुरू के इस गोल्डन लॉयन को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. कई यूजर्स ने इसे पहले से बेहतर बताया है. बेंगलुरू की टीम इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अभी तक एक भी खिताब नहीं जीत सकी है. उसे पहले खिताब का इंतजार है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के चेयरमैन संजीव चुरीवाला ने इस लांच के मौके पर कहा, ‘नए ब्रांड को लाने के पीछे मकसद हमारे शेर को नया रूप देना है. इस लोगो में लगातार मनोरंजित करने और प्रशंसकों के लाथ जुड़ने रहने की प्रतिबद्धता है.’



