IPL Playoffs 2024: कब से मिलेंगी प्लेऑफ की टिकटें? बीसीसीआई ने बता दी तारीख, जानें पूरी डिटेल

IPL Playoffs 2024: आईपीएल 2024 का लीग राउंड अब अपने अंतिम चरण में है. लीग के 70 में से 63 मैच हो चुके हैं. अब तक सिर्फ कोलकाता नाइटराइडर्स की टीम ही प्लेऑफ में अपना स्थान पक्का कर पाई है. मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स की टीम रेस से बाहर हो चुकी है. सोमवार को टूर्नामेंट का 63वां मैच गुजरात और कोलकाता के बीच मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया है. इसी बीच, बीसीसीआई ने फैंस को एक बड़ी खुशखबरी दे दी.

14 मई से मिलेंगी टिकटें

बीसीसीआई ने बताया कि प्लेऑफ की टिकटें 14 मई से मिलनी शुरू हो जाएंगी. प्लेऑफ के मुकाबले अहमदाबाद और चेन्नई में खेले जाएंगे. क्वालीफायर-1 और एलिमिनेटर मैच अहमदाबाद में होगा. इसके बाद क्वालीफायर-2 और फाइनल मैच में चेन्नई में खेला जाएगा. बीसीसीआई की घोषणा के अनुसार, ''आईपीएल 2024 के प्लेऑफ चरण के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री मंगलवार, 14 मई से शुरू होगी. बीसीसीआई ने प्लेऑफ के लिए पेटीएम को आधिकारिक टिकटिंग एजेंसी नियुक्त किया है.''

ये भी पढ़ें: चेन्नई में छा गईं धोनी की वाइफ साक्षी, CSK की जीत पर झूमीं

बीसीसीआई ने क्या बताया?

बीसीसीआई ने आगे बताया, ''RuPay कार्ड धारकों के पास 14 तारीख को एक विशेष विंडो होगी और वे क्वालीफायर 1 (अहमदाबाद में 21 मई), एलिमिनेटर (अहमदाबाद में 22 मई), और क्वालीफायर 2 (चेन्नई में 24 मई) के लिए टिकट सुरक्षित कर सकेंगे. 26 मई को चेन्नई में होने वाले फाइनल के लिए अपने टिकट बुक करने के लिए उनके पास 20 मई को एक विंडो भी होगी. क्वालीफायर 1, एलिमिनेटर और क्वालीफायर 2 के लिए नॉन-एक्सक्लूसिव फेज 1 टिकटों की बिक्री 15 मई से शुरू होगी, जबकि फाइनल के लिए फेज 1 की बिक्री 21 मई से शुरू होगी.''

Announcement

Tickets for the much-anticipated #TATAIPL 2024 Playoffs to go LIVE on 14th May

18:00 hrs IST as per respective dates.

Tickets can be purchased from official IPL website, Paytm App, Paytm Insider App and https://t.co/6kaTeOjCvM.

All the details and… pic.twitter.com/GKUDu1ydDw

— IndianPremierLeague (@IPL) May 13, 2024