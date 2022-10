Kapil Dev: कपिल देव का पुराना वीडियो वायरल, साइना नेहवाल के सामने डिप्रेशन पर की ऐसी बात कि फैंस के निशाने पर आ गए

Kapil Dev on Pressure, Depression: कपिल देव का नाम कौन नहीं जानता. कपिल ने क्रिकेट के मैदान पर कई उपलब्धियां हासिल कीं. साल 1983 में ऐतिहासिक मौका आया, जब भारत ने उनकी कप्तानी में पहली बार वर्ल्ड कप जीता. कपिल की गिनती दुनिया के दिग्गज ऑलराउंडर में होती है. वह अपने बयानों को लेकर अकसर चर्चा में रहते हैं और ऐसा ही बयान उन्होंने 'प्रेशर' और 'डिप्रेशन' को लेकर दिया है. वह अपने इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर निशाने पर आ गए हैं.

हंसती दिखीं साइना

कपिल देव ने हाल में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने प्रेशर यानी खेलने का दबाव और डिप्रेशन को जोड़ दिया. इतना ही नहीं, कपिल ने इन्हें अमेरिकी शब्द बताया. कुछ यूजर्स को यह रास नहीं आया. उन्होंने कपिल की कड़ी आलोचना की. यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है. इस वीडियो में उनके साथ स्टार शटलर साइना नेहवाल भी नजर आ रही हैं. साइना कपिल की बातों पर हंसती दिख रही हैं.

डिप्रेशन को अमेरिकी शब्द बताया

63 साल के कपिल देव उस वीडियो में कह रहे हैं- आजकल मैं बहुत सुनता हूं टीवी पर. बहुत प्रेशर है. आईपीएल में खेलते हैं, बहुत दबाव है. मैं बस एक ही चीज कहता हूं. ‘मत खेलो.’ यह प्रेशर क्या होता है? अगर आपमें जुनून है, तो कोई दबाव नहीं होना चाहिए. ये प्रेशर और डिप्रेशन जैसे अमेरिकी शब्द आ जाते हैं. मुझे ये समझ नहीं आता. मैं किसान परिवार से हूं. हम तो इंजॉय करने के लिए खेलते हैं और जहां मजा आता है, वहां दबाव नहीं हो सकता.’

So disappointing to see a legend like Kapil Dev mocking depression in such a cavalier and crude manner.

I want to know what his frame of mind was when he broke into tears on Karan Thapar's show following match-fixing allegations against him? #KapilDev pic.twitter.com/N6QQmsLEq5

