स्कूल बैग टांगा और घोड़े को सरपट दौड़ाते परीक्षा देने स्कूल पहुंची ये लड़की, VIDEO हुआ वायरल

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की घोड़े की सवारी करती हुई नजर आई. बताया गया कि वीडियो केरल के त्रिशूर जिले का है, जहां घोड़े पर सवार होकर छात्रा 10वीं की परीक्षा देने गई थी. देश के फेमस बिजनेसमैन और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर किया है.

महिंद्रा ने स्कूली छात्रा की घुड़सवारी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''प्रतिभाशाली! लड़कियों की शिक्षा आगे बढ़ रही है...एक क्लिप जो विश्व स्तर पर वायरल होने के योग्य है. यह भी अतुल्य भारत का उदाहरण है.'' इस ट्वीट को हजारों बार रिट्वीट और लाइक किया गया. वहीं यूजर्स ने अपने-अपने स्तर पर लड़की का पता लगाना शुरू कर दिया.

Does anyone in Thrissur know this girl? I want a picture of her and her horse as my screen saver. She’s my hero..The sight of her charging to school filled me with optimism for the future... https://t.co/6HfnYAHHfu — anand mahindra (@anandmahindra) April 7, 2019

इसके बाद आनंद महिंद्रा ने रिट्वीट किया, ''क्या त्रिशूर में कोई इस लड़की को जानता है? मुझे अपनी स्क्रीन सेवर के रूप में उसकी और उसके घोड़े की तस्वीर चाहिए. वह मेरी हीरो है..उसके स्कूल जाने के सीन ने मुझे भविष्य के लिए आशा से भर दिया...''

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, स्कूली ड्रेस में घुड़सवारी करने वाली लड़की का नाम कृष्णा है. केरल के त्रिशूर स्थित स्कूल में 10वीं क्लास की छात्रा ने बताया कि "मैं रोज़ाना घोड़े पर स्कूल नहीं जाती हूं. केवल कुछ खास दिनों में या जब बोर होने लगती हूं, तभी जाती हूं या फिर परीक्षा के दिनों में घुड़सवारी करती हूं. यदि आप मुझसे पूछें कि क्या उस दिन (जिस दिन वीडियो वायरल हुआ) क्या खास था, तो बात दूं कि उस दिन मेरी 10 वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा का आखिरी दिन था.''

Thrissur: Krishna who was seen riding horse to her board exams, says, "I don't go daily on horses. Only on some special days, or when I get bored, & on some exam days also. If you ask me what was special on that day, that was the last day of my 10th standard board exam." #Kerala pic.twitter.com/5n5o0Masyn — ANI (@ANI) April 9, 2019

कृष्णा ने आगे कहा, "मेरे एक मित्र ने कहा कि घुड़सवारी करना इतना आसान नहीं है और ऐसा करना किसी लड़की के लिए संभव नहीं है. यह केवल" झांसी की रानी" जैसी महिलाओं के लिए ही संभव है. तो मैंने ठाना कि एक सामान्य लड़की घोड़े की सवारी क्यों नहीं कर सकती?”

#WATCH: Krishna who was seen riding horse to her exams, says, "One of my friend said that riding horse isn't that easy & it's not possible for a girl to do that. He said it's only possible for women like "Jhansi Ki Rani". So I thought why can't a normal girl ride a horse".#Kerala pic.twitter.com/aBtt25G2ND — ANI (@ANI) April 9, 2019

सोशल मीडिया यूजर्स की मानें तो कृष्णा एक मंदिर के पुजारी की बेटी है. उसे घुड़सवारी का बहुत शौक है. वह पिछले तीन सालों से घोड़ों की सवारी कर रही है. वह घुड़सवारी क्लब, त्रिशूर की एक सक्रिय सदस्य हैं.