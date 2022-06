Indian Team: भारतीय फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, फिट होकर टीम इंडिया में आने को तैयार ये घातक खिलाड़ी

Indian Team: भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 1 जुलाई से टेस्ट मैच खेलना है, लेकिन इस मैच से पहले रोहित शर्मा कोविड पॉजिटिव होने की वजह से बाहर हो गए. उनकी जगह जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया गया है. अब भारतीय टीम के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. टीम इंडिया का एक स्टार क्रिकेटर मैदान पर आने के लिए बेकरार है.

इस क्रिकेटर ने कराया इलाज

भारतीय टीम के स्टार ओपनर केएल राहुल चोटिल होने की वजह से इंग्लैंड दौरे से बाहर हो गए थे. अब उनके फैंस को बड़ी खुशी मिली है. केएल राहुल ने अपना सफल इलाज करा लिया है. उन्होंने इसकी जानकारी खुद ट्वीट करके दी है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सभी को नमस्कार, पिछले कुछ हफ्ते मुश्किल रहे, लेकिन सर्जरी सफल रही. मैं ठीक हो रहा हूं. आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद. जल्दी ही मिलते हैं.

Hello everyone. It's been a tough couple of weeks but the surgery was successful. I'm healing and recovering well. My road to recovery has begun. Thank you for your messages and prayers. See you soon pic.twitter.com/eBjcQTV03z

— K L Rahul (@klrahul) June 29, 2022