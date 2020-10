कपिल देव को दिल का दौरा पड़ने से क्रिकेट जगत में छाई मायूसी, दिग्गजों ने दी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली: भारत के पहले विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव (Kapil Dev) की दिल का दौरा पड़ने के बाद एंजियोप्लास्टी (Angioplasty) की गई है और अगले दो दिन में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने की उम्मीद है. वह इस समय जिस अस्पताल में भर्ती हैं, उसने यह जानकारी दी.

दिल्ली के सुंदर नगर में रहने वाले कपिल देव (Kapil Dev) को सीने में दर्द की शिकायत के बाद ओखला के फोर्टिस एस्कोर्ट्स हार्ट इंस्टिट्यूट के आपात विभाग में ले जाया गया.

अस्पताल ने अपने शुरूआती बयान में सिर्फ सीने में दर्द का ही जिक्र किया था, लेकिन फिर अपडेट स्वास्थ्य बुलेटिन में कहा, ‘क्रिकेटर कपिल देव को दिल का दौरा पड़ा था. उनकी जांच की गई और रात में ही आपात कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की गई’.

इसके अनुसार, ‘इस समय वह डा. अतुल माथुर और उनकी टीम की देखरेख में आईसीयू में हैं. उनकी हालत स्थिर है. उन्हें दो दिन में अस्पताल से छुट्टी मिलने की उम्मीद है’.

एंजियोप्लास्टी ‘ब्लॉक’ हुई धमनियों को खोलने की प्रक्रिया है ताकि हृदय में सामान्य रक्त संचार हो सके.

भारतीय क्रिकेटर संघ अध्यक्ष और कपिल के मित्र अशोक मल्होत्रा ने यह जानकारी दी कि अब उनका स्वास्थ्य ठीक है.

पूर्व टेस्ट खिलाड़ी मल्होत्रा ने कहा, ‘वह अब ठीक महसूस कर रहे हैं. मैंने अभी उनकी पत्नी (रोमी) से बात की. वह कल थोड़ी बेचैनी महसूस कर रहे थे. अस्पताल में उनके परीक्षण किए जा रहे हैं’.

सोशल मीडिया पर काफी लोगों ने 1983 विश्व विजेता महान आल राउंडर के तेजी से उबरने की कामना की जिसमें भारतीय कप्तान विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर सहित अन्य खिलाड़ी शामिल हैं.

दिग्गज बल्लेबाज तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने कहा, ‘अपना ध्यान रखें. आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहा हूं’.

कोहली (Virat Kohli) ने ट्वीट किया, ‘आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना कर रहा हूं. जल्दी ठीक हो जाइए पाजी’.

भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने ट्वीट किया, ‘कपिल देव सर आपके जल्दी से ठीक होने की कामना करता हूं. हमेशा मजबूत रहिए’.

Please join me in sending prayers, strength and good wishes to Kapil and Romi Dev for his speedy recovery. Kapil was taken to the hospital in time as he complained of uneasiness. As per the doctors the procedure has been successful and he will be home soon. @vikrantgupta73

— Madan Lal (@MadanLal1983) October 23, 2020