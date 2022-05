Watch: शेन वॉर्न की तरह गेंद घुमाकर बल्लेबाज को किया बोल्ड, इस बॉलर ने ‘बॉल ऑफ द सेंचुरी’ की दिलाई याद

Matt Parkinson: IPL से दूर इंग्लैंड में इन दिनों काउंटी चैम्पियनशिप की धूम हैं. एक तरफ भारत के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा की जमकर तारीफ हो रही है, जो लगातार तीन मैचों में तीन शतक जमा चुके हैं. वहीं, इंग्लैंड के लेग स्पिनर मैट पार्किंसन (Matt Parkinson) का कहर भी जारी है, जो ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न की तरह बॉलिंग कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर मैट पार्किंसन (Matt Parkinson) का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा हैं, जिसमें उन्होंने शेन वॉर्न की जादुई गेंद ‘बॉल ऑफ द सेंचुरी’ की याद दिला दी.

इंग्लैंड में काउंटी चैम्पियनशिप डिवीजन वन का एक मैच लंकाशायर (Lancashire) और वारविकशायर (Warwickshire) के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला गया, जिसमें लंकाशायर के लेग स्पिनर मैट पार्किंसन (Matt Parkinson) ने अपनी एक जादुई गेंद पर वारविकशायर के विकेटकीपर बल्लेबाज माइकल बर्गेस (Michael Burgess) को क्लीन बोल्ड कर दिया.

लंकाशायर के लेग स्पिनर मैट पार्किंसन (Matt Parkinson) की इस गेंद की तुलना शेन वॉर्न की जादुई गेंद ‘बॉल ऑफ द सेंचुरी’ से की जा रही है. मैट पार्किंसन (Matt Parkinson) की ये गेंद लेग स्टंप से बाहर पिच हुई और वारविकशायर के विकेटकीपर बल्लेबाज माइकल बर्गेस (Michael Burgess) का ऑफ स्टंप ले उड़ी. मैट पार्किंसन (Matt Parkinson) की ये गेंद देखकर हर कोई हैरान था. सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

How good is this delivery from @mattyparky96?

Unplayable.#LVCountyChamp pic.twitter.com/qPvxKwDuHs

— LV= Insurance County Championship (@CountyChamp) May 10, 2022