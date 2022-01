Virat Kohli को लेकर इमोशनल हुए Mohammed Siraj, कह दी दिल छू लेने वाली बात

पार्ल: टीम इंडिया (Team India) के उभरते हुए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने विराट कोहली (Virat Kohli) को अपना ‘सुपरहीरो’ बताते हुए कहा है कि वो हमेशा उनके कप्तान रहेंगे. 'किंग कोहली' ने क्रिकेट के हर फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ दी है .

विराट कोहली (Virat Kohli) को ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज 1-2 से हारने के बाद टीम इंडिया की टेस्ट कप्तानी (Team India Test Captaincy) से इस्तीफा दे दिया था. इससे पहले उन्होंने टी-20 की कप्तानी छोड़ दी थी और फिर बीसीसीआई ने उन्हें वनडे की कप्तानी से हटा दिया था.

मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने ने सोशल मीडिया पर कोहली को उनकी काबिलियत पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया अदा किया. उन्होंने लिखा ,‘मेरे सुपरहीरो. आपसे मिले सपोर्ट और और हौसलाअफजाई के लिए कितना भी शुक्रिया अदा करूं, कम है. आप हमेशा मेरे बड़े भाई रहे. मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद. आप हमेशा मेरे कप्तान रहेंगे.’

विराट की कप्तानी में सिराज का डेब्यू

मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी में टेस्ट, वनडे और टी20 क्रिकेट में डेब्यू किया था. वो आईपीएल की आरसीबी (RCB) टीम में भी कोहली की कप्तानी में खेलते रहे और आज भी बैंगलोर टीम का ही हिस्सा हैं, हालांकि कोहली अब इस फ्रेंचाइजी के कप्तान भी नहीं हैं.

विराट कोहली (Virat Kohli) युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) की काबिलियत पर कितना भरोसा करते हैं ये किसी से छिपा नहीं है. काफी कम लोग जानते हैं कि इस भरोसी की शुरुआत तभी हो गई थी जब सिराज ने आरसीबी (RCB) की तरफ से आईपीएल (IPL) खेलना शुरू किया था.

मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) साल 2018 में विराट कोहली (Virat Kohli) की टीम आरसीबी (RCB) में शामिल किए गए थे. यहीं से सिराज के करियर को उंचाई मिली और वो साल 2020 में भारतीय टेस्ट टीम में चुने गए और ऑस्ट्रेलिया टूर पर उन्होंने धमाल मचा दिया.

आईपीएल 2018 के दौरान जब आरसीबी (RCB) निजामों के शहर हैदराबाद में एसआरएच (SRH) का मैच खेलने पहुंच तो मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने विराट कोहली (Virat Kohli) और बैंगलोर टीम के साथी खिलाड़ियों को अपने घर पर दावत के लिए बुलाया.



विराट कोहली (Virat Kohli) युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal), पार्थिव पटेल (Parthiv Patel), मनदीप सिंह (Mandeep Singh) के साथ मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) के घर पहुंचे जो हैदराबाद (Hyderabad) के टोलीचौकी इलाके (Tolichowki) में है.

विराट कोहली (Virat Kohli) आमतौर पर अपनी डाइट का काफी ख्याल रखते हैं, लेकिन उन्होंने मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) जायकेदार खाने का जमकर लुत्फ उठाया. आरसीबी (RCB) के बाकी खिलाड़ी हैदराबादी बिरयानी (Hyderabadi Biryani) खाते हुए नजर आए.

