MS Dhoni: Twitter पर छिड़ी बिस्कुट बनाम डॉग की जंग! इस बड़ी वजह से भिड़े धोनी-गंभीर के फैंस

MS Dhoni Gautam Gambhir: भारत ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में साल 2011 का वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया था. फाइनल मैच में गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी ने आतिशी पारियां खेलकर जीत दिलाई थी. अब दोनों ही दिग्गज बल्लेबाजों के फैंस सोशल मीडिया पर भिड़ गए हैं. उनमें गौतम गंभीर के पालतू डॉग और धोनी के बिस्कुट को लेकर तकरार हो गई है. आइए जानते हैं, क्या है पूरा मामला?

Dhoni ने लाइव में कही थी ये बात

महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने 25 सितंबर को फेसबुक लाइव में ओरियो नाम का बिस्कुट लॉन्च किया. उन्होंने उसका कनेक्शन साल 2011 वर्ल्ड से भी बताया. धोनी ने कहा कि 2011 में ओरियो बिस्कुट लॉन्च हुआ था और इसी साल भारत ने वर्ल्ड कप जीता था. अब 2022 में भी वर्ल्ड कप है और इस साल कंपनी ने एक बार फिर ओरियो बिस्कुट लॉन्च किया है.

Gautam Gambhir ने शेयर किया था ये वीडियो

गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बेटियों को गोद में ले रखा है. वहीं, वीडियो में एक डॉग दिख रहा है. गौतम गंभीर की बेटी डॉग को ओरियो के नाम से बुलाती है. बस इसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा शुरू हो गया और धोनी फैंस के ये मानने लगे कि गौतम गंभीर ने जानबूझकर ये वीडियो शेयर किया है.

भिड़े धोनी-गंभीर के फैंस

गौतम गंभीर ने अपनी पोस्ट में कहीं भी धोनी और उस बिस्कुट के नाम का जिक्र नहीं किया है. लेकिन फिर सोशल मीडिया पर एक यूजर ने धोनी के लिए कहा कि वह सोचता है कि हमने वर्ल्ड कप बिस्कुट की वजह से जीता है. यूजर ने युवराज सिंह का फोटो भी लगाया है. जबकि धोनी ने फैंस ने बचाव करते हुए लिखा है कि गौतम गंभीर की पोस्ट डॉटर्स डे पर थी ना कि धोनी और डॉग के ऊपर. ओरियो बहुत ही कॉमन नाम है, जो पालतू डॉग का रखा जाता है.

He thinks, we won the world cup because of some #Oreo bi Shame on Ms Dhoni pic.twitter.com/HMV4pPBmZw — T (@ExposeMSDfan) September 25, 2022

That post was for Daughters Day... Not Dhoni. Oreo is a common name for pets. A quick glimpse on any pet rescue / adoption group will confirm that. https://t.co/zWAxiwEOgY — Prakash (@Prakash1049) September 27, 2022

भारत ने 2011 में जीता वर्ल्ड कप

महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने साल 2011 का वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया था. फाइनल मैच में गौतम गंभीर ने 97 रनों की तूफानी पारी खेली. वहीं, धोनी ने फिनिशर की भूमिका निभाते हुए 91 रन बनाए थे. इसी वजह से टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर