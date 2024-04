पंजाब के खिलाफ हारते-हारते बचा मुंबई, कोएत्जी के विकेट ने पलट दिया पासा, लेकिन रुला गए आशुतोष

Punjab Kings vs Mumbai Indians: मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स के खिलाफ रोमांचक मैच को 9 रन से जीत लिया है. उसने चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में खेले गए मुकाबले को 193 रन का टारेगट नहीं हासिल करने दिया. आखिरी ओवर में मुंबई के गेंदबाज आकाश मधवाल ने कगिसो रबाडा और हर्षल पटेल को 12 रन नहीं बनाने दिए. मुंबई की सात मैचों में यह तीसरी जीत है. उसके खाते में अब 6 अंक हो गए. दूसरी ओर, पंजाब किंग्स को 7 मैच में पांचवीं हार मिली है. उसके खाते में सिर्फ 4 अंक ही हैं.

आशुतोष ने मुंबई को किया हैरान

पंजाब के कप्तान सैम करन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. मुंबई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 192 रन बनाए. जवाब में पंजाब की टीम 19.1 ओवर में 183 रनों पर सिमट गई. उसके लिए आशुतोष शर्मा ने 28 गेंद पर 61 रन बनाए, लेकिन वह मैच को फिनिश नहीं कर पाए. आशुतोष ने अपने अपनी पारी से मुंबई को हैरान कर दिया. उन्होंने सभी गेंदबाजों की धुनाई की और पंजाब को जीत के करीब पहुंचा दिया. भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया और वह आउट हो गए. गेरार्ल्ड कोएत्जी ने 18वें ओवर की पहली गेंद पर उन्हें आउट कर मैच को पलट दिया.

पंजाब के 77 रन पर गिर गए थे 6 विकेट

193 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम की शुरुआत शर्मनाक रही. 77 रन पर उसके 6 विकेट गिर गए थे. सैम करन (6), प्रभसिमरन सिंह (0), राइली रूसो (1), लियाम लिविंगस्टोन (1), हरप्रीत सिंह भाटिया (13) और जितेश शर्मा (9) पवेलियन लौट चुके थे. यहां से शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा ने पारी को संभाला और टीम को 100 रन के पार पहुंचाया.

