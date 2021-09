नई दिल्ली: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (Pakistan Cricket Board) को न्यूजीलैंड क्रिकेट (New Zealand Cricket) ने उस वक्त तगड़ा झटका दिया जब उसने कीवी टीम का पाक दौरा रावलपिंडी (Rawalpindi) में होने वाले पहले वनडे मैच से चंद मिनट पहले कैंसिल कर दिया.

शुक्रवार को लिमिटेड ओवर्स की सीरीज पहला वनडे रावलपिंडी स्टेडियम में वक्त पर शुरू नहीं हुआ और दोनों टीमें होटल के अपने कमरों में ही रही. इसके बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) के सीईओ डेविड वाइट (David White) ने बयान जारी करके कहा कि उन्हें जो सलाह मिल रही थी उसे देखते हुए दौरा जारी रखना मुमकिन नहीं है.

डेविड वाइट (David White) ने कहा, ‘मैं समझता हूं कि यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (Pakistan Cricket Board) के लिए करारा झटका होगा जो कि शानदार मेजबान रहा है लेकिन खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे अहम है और हमारा मानना है कि इसके लिए यही जिम्मेदारी भरा विकल्प है.’

