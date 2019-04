VIDEO: वर्ल्ड कप से पहले सामने आई पाकिस्तान की 'बेईमानी', जमकर उड़ा हसन अली का मजाक

नई दिल्ली: इंग्लैंड और वेल्स में 30 मई से शुरू होने जा रहे वर्ल्ड कप (World Cup 2019) मुकाबलों से पहले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम विदेशी धरती पर पहुंची चुकी है. जहां पाकिस्तान ने इंग्लैंड की घरेलू टीमों के साथ अभ्यास मैच खेलने शुरू कर दिए हैं. 28 अप्रैल को पाकिस्तान ने कैंट के विरुद्ध अपना पहला मैच खेला और 100 रन से जीत भी दर्ज की. मगर इस मैच में एक कैच को लेकर बेईमानी करने की बात सामने आई है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को खूब खरी-खोटी बातें सुनाई जा रही हैं.

दरअसल, पाकिस्तान के गेंदबाज हसन अली की गेंद पर कैंट टीम के बल्‍लेबाज एलेक्‍स ब्‍लेक ने शॉट मारना चाहा लेकिन गेंद बल्‍ले पर पूरी तरह से चढ़ नहीं पाई और किनारा लेकर हवा में उछल गई. इस कैच को गेंदबाज अली ने ही लपकना चाहा, लेकिन गेंद अली के हाथों में समाते हुए नीचे जा गिरी यानी कैच छूट गया. मगर इस उन्होंने बिना देर किए काफी आत्मविश्वास के साथ कैच लेने का जश्न मनाना शुरू कर दिया. आप भी देखिए वीडियो...

Pakistan & Hasan Ali say the catch was taken & then the celebration

Kent feel that the ball was dropped during the celebration#KENTvPAK pic.twitter.com/EsHQqLgfIM

— Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) April 28, 2019