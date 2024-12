क्या बेईमानी का शिकार हुए यशस्वी जायसवाल? अंपायरिंग विवाद पर रोहित शर्मा ने तोड़ी चुप्पी

Yashasvi Jaiswal Controversy: मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम को हार का सामना करना पड़ा. 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में कंगारू टीम ने 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है. अब सीरीज बचाने के लिए टीम इंडिया को 3 जनवरी से शुरू होने वाले सिडनी टेस्ट को जीतना होगा. मेलबर्न में मैच के पांचवें दिन यशस्वी जायसवाल को आउट दिए जाने के बाद काफी विवाद हुआ. अब कप्तान रोहित शर्मा ने उस पर अपनी राय सामने रखी है.

कमिंस की गेंद पर आउट हुए यशस्वी

यशस्वी को विवादास्पद तरीके से आउट दिए जाने के फैसले ने हंगामा खड़ा कर दिया लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को लगता है कि गेंद ने बल्ले को छुआ था. स्निको पर कोई हरकत नहीं दिखने के बाद भी तीसरे अंपायर सैकत शरफुद्दौला ने जायसवाल को आउट करार दिया. वह उस समय 84 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे. जायसवाल तेज गेंदबाज पैट कमिंस की शॉर्ट-पिच गेंद पर हुक करने की कोशिश में चूक गए. गेंद विकेटकीपर एलेक्स कैरी के दस्तानों में जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने कैच आउट की अपील की लेकिन मैदान अंपायर जोएल विल्सन ने बल्लेबाज को नॉट आउट दिया.

"I can see the ball has made contact with the gloves. Joel, you need to change your decision."

And with that, Jaiswal is out! #AUSvIND pic.twitter.com/biOQP4ZeDB

— 7Cricket (@7Cricket) December 30, 2024