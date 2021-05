Sami Aslam ने Pakistan Cricket Team पर लगाए गंभीर आरोप, जल्द USA के लिए खेलेंगे क्रिकेट

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर समी असलम (Sami Aslam) जल्द ही अमेरिका (USA) की टीम से खेलते नजर आएंगे. पाक टीम (Pakistan Cricket) में लगातार मौका नहीं मिलने के कारण असलम ने देश छोड़कर ये बड़ा फैसला लिया था जिसा उन्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं है.

हाल ही में पाक पैशन के साथ इंटरव्यू में समी असलम (Sami Aslam) ने पाकिस्तान टीम (Pakistan Cricket) को लेकर किए बड़े खुलासे किए हैं. उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल खुश नहीं थे जिस तरह कोच उनसे बर्ताव करते थे.

Sami Aslam "There's a 3-year eligibility & I will qualify to play for America in November 2023. I've not even 1% regret. I am really happy after being depressed in Pakistan for 2 years. I was in a bad place due to coaches & events in Pakistan & the way they treated me" #Cricket

समी असलम (Sami Aslam) ने कहा, ‘यहां 3 साल की योग्यता है और मैं उसे मैं 2023 में पूरा कर दूंगा. मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है. पाकिस्तान में 2 साल के डिप्रेशन के बाद मैं अब बहुत खुश हूं. जिस तरह पाकिस्तान के कोच मुझसे बर्ताव करते थे मैं तब बहुत बुरी स्थिति में था’.

उन्होंने कहा, ‘मैंने कई लोगों से बात की. मैंने कई सवाल किए कि मैं क्यों नहीं चुना गया, मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया. किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली और वे किसी और को दोष दे देते थे. कुछ खिलाड़ी एक मैच के बूते ही खेलते जा रहे थे, मैंने लगातार प्रदर्शन किया लेकिन फिर भी दोबारा नहीं चुना गया.’

Sami Aslam "If I was picked, I’d play a couple of matches & then get dropped. I was even dropped after having performed well in tough conditions. There were players who would flop in 10 matches & still get picked, but if I failed even a couple of times, I’d be left out" #Cricket

— Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) May 8, 2021