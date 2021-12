IND vs NZ: विराट कोहली को आउट दिए जाने पर भड़का ये दिग्गज, अंपायर को सुनाई खरी-खोटी

नई दिल्ली: टीम इंडिया इस समय न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला मुंबई में खेल रही है. पहले दिन भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनने का फैसला किया. कोहली को जिस तरह से थर्ड अंपायर द्वारा आउट दिया गया है. उससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. अब ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न ने कोहली को आउट दिए जाने पर अंपायर को लताड़ लगाई है.

भारतीय पारी के दो विकेट गिरने के बाद विराट कोहली बल्लेबाजी करने उतरे थे, लेकिन एजाज पटेल ने उन्हें शून्य पर आउट कर दिया था. लेकिन कोहली को जिस तरह से थर्ड अंपायर ने आउट दिया है उसपर अब बवाल मच गया है. बता दें कि एजाज पटेल की एक सीधी गेंद कोहली के पैड पर टकराई. जिसके बाद कीवी टीम ने अपील की और मैदानी अंपायर ने उंगली उठा थी. विराट ने इसके बाद तुरंत रिव्यू लेने का फैसला किया. रिव्यू में देखा गया कि पैड पर लगने से पहले गेंद बल्ले के किनारे से लगी थी. अंपायर ने इस रीप्ले को लंबे समय तक देखा जहां साफ ये देखा जा सकता था कि पैड को लगने से पहले गेंद बल्ले को लगी है. इसी बात पर बड़ा बवाल मच गया है और अंपायर के फैसले पर कमेंटेटर समेत बड़े-बड़े दिग्गज भी सवाल उठा रहे हैं.

ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न ने अंपायर को लताड़ लगाई हैं. वॉर्न ने ट्वीट किया, 'वह बिल्कुल आउट नहीं था. हम अक्सर तकनीक और उसके सटीक इस्तेमाल की बात करते हैं. समस्या तकनीक को समझने में है. यहां गेंद बल्ले को टकराकर गई थी. शेन का मानना है कि विराट कोहली आउट नहीं थे.

This is simply - not out !!!!! We often discuss technology & its use / accuracy. The main problem@is the interpretation of the technology. Here’s a perfect example of the ball clearly hitting the edge of the bat first. https://t.co/OATRzIHcfg

— Shane Warne (@ShaneWarne) December 4, 2021