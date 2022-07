IND vs WI: इन 3 खिलाड़ियों के दम पर विंडीज का सूपड़ा साफ करेगी टीम इंडिया, बनेंगे धवन के बड़े हथियार

IND vs WI 3rd Odi: टीम इंडिया और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच 27 जुलाई को खेला जाएगा. ये मुकाबला पोर्ट ऑफ स्पेन (Port Of Spain) के क्वींस पार्क ओवल स्टेडियम में होगा. टीम इंडिया के पास इस समय सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त है. ऐसे में टीम इंडिया की नजर इस मुकाबले को जीतकर सीरीज क्लीन स्वीप पर रहेगी. इस अहम मैच में टीम के तीन खिलाड़ी सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं.

अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी

इस वनडे सीरीज में युवा बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) बतौर ओपनर खेल रहे हैं. उन्हें इस सीरीज में अभी तक खेले गए दोनों मुकाबलों में टीम को अच्छी शुरुआत दी है, ऐसे में सीरीज के आखिरी मैच में भी उनपर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी. शुभमन गिल (Shubman Gill) ने इस सीरीज के पहले मैच में 53 गेंदों पर 64 रन की पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के जड़े. वहीं दूसरे वनडे में उनके बल्ले से 49 गेंदों पर 43 रनों की पारी देखने को मिली.

लगातार तीसरी फिफ्टी जड़ने का मौका

वनडे सीरीज का आखिरी मैच श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के लिए काफी अहम रहने वाला है. उन्होंने इसी सीरीज में अपने खराब खेल को पीछे छोड़ फॉर्म में वापसी की है. वे इस सीरीज में अभी तक दोनों ही मैचों में अर्धशतक जड़ चुके हैं. ऐसे में उनके पास लगातार तीसरा अर्धशतक जड़ने का मौका होगा. श्रेयस अय्यर ने पहले वनडे में 57 गेंदों पर 54 रन बनाए थे, वहीं दूसरे वनडे में उन्होंने 71 गेंदों पर 63 रन की पारी खेली. अय्यर का ये शानदार फॉर्म आखिरी मैच में भी जारी रहता है तो वे टीम के लिए एक बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं.

विंडीज के लिए काल बनेगा ये गेंदबाज

इस सीरीज में अभी तक शार्दूल ठाकुर (Shardul Thakur) टीम इंडिया के सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं. वे सीरीज के आखिरी मैच में भी कप्तान शिखर धवन के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं. शार्दूल ठाकुर (Shardul Thakur) इस सीरीज के पहले मैच में 2 विकेट लेने में कामयाब रहे थे, वहीं दूसरे वनडे में उन्होंने 7 और में 7.71 की इकॉनमी से 54 रन खर्च किए और 3 विकेट अपने नाम किए. इस मैच में शार्दूल ठाकुर के अलावा कोई भी गेंदबाज दो से ज्यादा विकेट हासिल नहीं कर सका था.

