2020 के शुरुआती 3 महीने में 27 दिन मैच खेलेगी टीम इंडिया, देखें Full Schedule

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम ने 2019 में शानदार प्रदर्शन किया. भारतीय टीम (Team India) ने इस साल सबसे अधिक वनडे और टी20 मैच जीते. वह टेस्ट क्रिकेट में अजेय रही. अब 2020 की बारी है. इस साल भी भारतीय टीम का कार्यक्रम (Team India's Full Schedul) बेहद व्यस्त रहने वाला है. इसी साल एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप होना है. इसलिए क्रिकेटप्रेमियों की नजरें अपनी-अपनी पसंदीदा टीमों पर लगी रहेंगी.

साल 2019 वनडे क्रिकेट के नाम रहा. इस साल आईसीसी वनडे विश्व कप खेला गया. इस कारण सभी टीमें साल की शुरुआत से ही वनडे क्रिकेट पर फोकस कर रही थीं. इसी कारण 2019 में खूब वनडे मैच देखने को मिले. साल 2020 टी20 क्रिकेट के नाम होने जा रहा है. साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया में टी20 विश्व कप (ICC T20 World Cup 2020) होने जा रहा है. यह टूर्नामेंट 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें: Year Ender 2019: टेस्ट मैचों में अजेय रहकर भी एक टीम से पिछड़ा भारत, किसने जीते ज्यादा मैच?

टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2020) के कारण ही ज्यादातर टीमों ने अपने कार्यक्रम में टी20 मैचों की संख्या बढ़ा दी है. भारतीय टीम का ही उदाहरण लें तो वह साल के शुरुआती तीन महीने में सिर्फ दो टेस्ट मैच खेलेगी. जबकि इस दौरान वह आठ टी20 मैच खेलेगी. इसी दौरान वह नौ वनडे मैच भी खेलेगी. यानी अगर दोनों टेस्ट मैच पांच-पांच दिन तक चले तो टीम इंडिया साल के शुरुआती 78 दिन में 27 दिन मैच खेलेगी.

भारतीय टीम जनवरी के पहले सप्ताह में ही अपने अभियान की शुरुआत करेगी. वह इस महीने श्रीलंका के खिलाफ (India vs Sri Lanka) से तीन टी20 मैच खेलेगी. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आएगी. भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच तीन वनडे मैच खेले जाएंगे. इस सीरीज के बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड जाएगी. टीम इंडिया न्यूजीलैंड दौरे पर (India vs New Zealand) पांच टी20 मैच, तीन वनडे और दो टेस्ट मैच खेलेगी. मार्च में आईपीएल शुरू होने से पहले भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच वनडे सीरीज खेली जाएगी. आईपीएल की शुरुआत 29 मार्च को होगी.

जनवरी-फरवरी-मार्च में भारत के मैच

5 जनवरी: भारत vs श्रीलंका, पहला टी20 (गुवाहाटी)

7 जनवरी: भारत vs श्रीलंका, दूसरा टी20 (इंदौर)

10 जनवरी: भारत vs श्रीलंका, तीसरा टी20 (पुणे)

14 जनवरी: भारत vs ऑस्ट्रेलिया, पहला वनडे (मुंबई)

17 जनवरी: भारत vs ऑस्ट्रेलिया, दूसरा वनडे (राजकोट)

19 जनवरी: भारत vs ऑस्ट्रेलिया, तीसरा वनडे (बेंगलुरु)

24 जनवरी: भारत vs न्यूजीलैंड, पहला टी20 (ऑकलैंड)

26 जनवरी: भारत vs न्यूजीलैंड, दूसरा टी20 (ऑकलैंड)

29 जनवरी: भारत vs न्यूजीलैंड, तीसरा टी20 (हैमिल्टन)

31 जनवरी: भारत vs न्यूजीलैंड, चौथा टी20 (वेलिंगटन)

2 फरवरी: भारत vs न्यूजीलैंड, पांचवां टी20 (बे ओवल)

5 फरवरी: भारत vs न्यूजीलैंड, पहला वनडे (हैमिल्टन)

8 फरवरी: भारत vs न्यूजीलैंड, दूसरा वनडे (ऑकलैंड)

11 फरवरी: भारत vs न्यूजीलैंड, तीसरा वनडे (बे ओवल)

21 फरवरी: भारत vs न्यूजीलैंड, पहला टेस्ट (वेलिंगटन)

29 फरवरी: भारत vs न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट (क्राइस्टचर्च)

12 मार्च: भारत vs दक्षिण अफ्रीका, पहला वनडे (धर्मशाला)

15 मार्च: भारत vs दक्षिण अफ्रीका, दूसरा वनडे (लखनऊ)

18 मार्च: भारत vs दक्षिण अफ्रीका, तीसरा वनडे (कोलकाता)