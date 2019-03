VIDEO: कश्मीरी युवक की पिटाई पर भड़के गौतम गंभीर, कहा- यह सिर्फ हमारा नहीं, उनका भी भारत है

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ड्राई फ्रूट्स बेच रहे दो कश्मीरी लोगों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. दोनों कश्मीरियों से मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. वीडियो के वायरल होने के बाद क्रिकेटर गौतम गंभीर, एक्ट्रेस रिचा चड्ढा ने मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है. पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ लोग एक ड्राई फ्रूट्स विक्रेता के साथ मारपीट करते दिख रहे हैं. एक शख्स मारपीट करने वाले लोगों से पूछता है, ‘क्यों मार रहे हो?’ इस पर मारपीट कर रहे लोग जवाब देते हैं, ‘'कश्मीरी है ये. वहां पत्थर चला रहा है.’ इस दौरान कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स विक्रेता से उसका पहचान पत्र भी मांग रहे हैं. हमलावरों ने इन कश्मीरियों की बेरहमी से पिटाई की. कुछ राहगीरों ने बीचबचाव कर कश्मीरियों को बचाया.

Right wingers attack Kashmiris seeling dry fruits on footpath at Daliganj Bridge in Lucknow on Wednesday just coz they were 'Kashmiris'. Police yet to take any action @ipsnaithani @lkopolice Kind attention pic.twitter.com/NK9wjfb6Ba

क्रिकेटर गौतम गंभीर ने इस घटना को अपमानजनक करार दिया है. उन्होंने ट्वीट किया, ‘कश्मीरी व्यापारी को दिनदहाड़े अपने ही देश में पीटा जाना अपमानजनक है. क्या अब हम नया राष्ट्रवाद गढ़ रहे हैं. सिर्फ हमारा ही नहीं, उनका भी है! ये भारत है’

एक्ट्रेस रिचा चड्ढा ने भी इस मसले पर ट्वीट कर कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने लिखा, ‘उन्हें हिरासत में लिए जाने की खबर सुनकर खुशी हुई. स्वच्छ भारत अभियान के तहत उन्हें जेल में ही रखना चाहिए. यही वो जगह है, जो उनके लिए उपयुक्त है.’

SHOCKING: Some goons in saffron kurtas throttle, assault a Kashmiri dry fruit seller in Lucknow. Passersby come to rescue of the Kashmiri. Case yet to be registered.

Hope @Uppolice @Igrangelucknow @lkopolice register an FIR and jab these goondas at the earliest. pic.twitter.com/zXjI3Anh2n

— Prashant Kumar (@scribe_prashant) March 6, 2019